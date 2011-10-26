Шлюзы и дамбы в Бангкоке не могут выдержать наводнение

Шлюзы и дамбы в Бангкоке не в состоянии выдержать напор воды, жители всех районов столицы должны готовиться к наводнению, заявила премьер-министр Таиланда Йинглак ЧИНАВАТ после того, как был затоплен второй по значимости аэропорт Don Muang

«Самому высокому риску подвергаются районы, расположенные вдоль реки Чао Прая», – сказала глава правительства, сообщает «Газета.ру».

По ее словам, уровень воды в городе будет зависеть от того, насколько слаженно будут работать муниципальные службы, армия и спасатели.

Губернатор Бангкока Сухумбханд ПАРИБАТ указал в специальном коммюнике, что уровень воды в реке Чао Прая за сутки вновь побил рекорд, установленный во вторник утром. Он достиг 2,4 м над уровнем моря.

К выходным уровень воды в реке поднимется до 2,6 м, что на 10 см сантиметров больше высоты гидротехнических заграждений. Как только вода начнет течь над бетонными укреплениями, она разрушит их.

Директор центра катастроф Сери СУПАРАДИТ сообщил, что при худшем из возможных сценариев развития событий Бангкок будет затоплен полностью. Десятая часть города – районы вдоль реки и каналов – могут уйти под воду на два метра. Еще четверть города уйдет под воду на 1 метр, еще одна четверть – всего на полметра. Остальной Бангкок окажется затопленным примерно на 10 сантиметров.

Количество жертв катастрофического наводнения в Таиланде достигло 366 человек.