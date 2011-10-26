В Турции миллионный город превратился в призрак

В Турции число погибших при землетрясении на востоке страны возросло до 432-х, десятки числятся пропавшими без вести. 1300 человек ранены.

Тысячи людей остались без крова - живут в палатках и во временных центрах размещения. Разрушены почти 2300 домов. Миллионный город Ван превратился в город-призрак, сообщает Радио Свобода.

Во вторник спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов двухнедельную девочку, ее мать и бабушку. Однако надежды спасти еще кого-то с каждым часом все меньше.

Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна в состоянии самостоятельно справиться с последствиями стихийного бедствия.