Как осенью бороться с аппетитом

С наступлением холодов нас так и тянет к холодильнику, чтобы чем-нибудь дополнительно подкрепиться. А потом мы становимся на весы и ужасаемся. Так давай же разберемся, как бороться с осенним аппетитом.

Летом мы много двигались, развлекались и было как-то не до еды, то осенью нас одолевает нескончаемый жор. По другому эти ежечасные набеги на содержимое холодильника, к сожалению, не назовешь...

Если, откусывая очередную шоколадку, ты мечтаешь, чтобы содержащиеся в ней калории отправились в космос и ранее обтягивающие вещи сели вновь, попробуй переключиться и получать наслаждение не от еды, а от других процессов. Не волнуйся, на диету садиться не нужно. Врачи строго-настрого запрещают мучить свой и так уставший организм. Подожди с этим намерением до зимы, если к этому времени оно не забудется. Просто ешь поменьше жирного, мучного и, главное, сахара!

Пощелкай каналы телевизора. Отвлекись от слезливых мелодрам и посмотри клипы или концерты. Обрати внимание, как хорошо выглядят звезды эстрады. А потом посмотри на себя. Есть вредную пищу сразу расхочется.

Больше двигайся. Танцуй у себя дома или запишись на занятия в фитнес-клуб. Чувствовать свое тело приятно, а удовольствие от полного релакса, которое придет по окончании тренировки, будет несравнимо с тем мизером счастья, которое дает тарелка макарон.

Медовые или шоколадные обертывания также помогут вернуть хорошее настроение, подтянут кожу и придадут ей свежесть и великолепный аромат.

Сходи в баню! Осень – самая пора как следует пропариться. Из организма выйдут все токсины, поры откупорятся, а ты получишь воистину райское блаженство (эту процедуру, кстати, можно совмещать и с другим источником удовольствия). Главное – строго соблюдай гигиену, не бери с собой алкоголь, и, если ты не морж, то не ныряй в ледяной бассейн.

Массаж – вот источник настоящего удовольствия. Позволь себе все виды массажа – от массажа лица, до общего расслабляющего. Ощущение полета – гарантировано. И ничего, что тянет к земле, уже не захочется.

Фрукты и овощи. Можно не любить брокколи, но малина, виноград, сливы, хурма, яблоки, груши – разве можно отказаться от этого великолепия?! Возьми за правило естьих после 18:00.

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