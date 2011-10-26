Негатив смывается водой

Оказывается, плохие воспоминания можно в буквальном смысле смыть водой. Проведенное недавно исследование показало, что мытье головы, умывание или даже обычное мытье рук помогает избавиться от негативных эмоций.

«Помыв руки, приняв душ или даже просто подумав об этом, человек может избавиться от чувства стыда, плохих эмоций и даже сомнений в правильности своего выбора, - говорит исследователь Спайк Ли (Spike Lee) из Университета штата Мичиган. - Физическое удаление грязи с тела создает предпосылки для избавления и от ментального "мусора"».

Правда, Ли также подчеркнул, что этот феномен имеет также и отрицательную сторону - вода смывает не только негативные, но и позитивные эмоции!

«На самом деле если вспоминать что-то хорошее, а потом помыть руки, то это снизит удовольствие от положительных воспоминаний и уровень удовлетворения от них», - говорит Ли.

Для проверки гипотезы исследователи попросили группу добровольцев оценить свой и чужой уровни порочности в разных условиях.

Участникам эксперимента было преложено подумать о каком-нибудь аморальном поступке, который они совершили в прошлом (от аборта до мастурбации), и с помощью психологических тестов оценили степень их чувства вины. При этом некоторых тестировали в чисто убранной комнате, а других - в грязной и в бардаке. Также был проведен ряд тестов, где у испытуемых была возможность помыть руки и перспектива сделать что-нибудь хорошее сразу после эксперимента.

Ученые обнаружили, что те, кто находился в грязной комнате, сочли окружающих более безнравственными, чем они были на самом деле. Также было установлено, что те, кто воспользовался умывальником и помыл руки, ощущали себя гораздо менее виноватыми по поводу своих прошлых прегрешений, чем те, кто этого не сделал. При этом те, кто помыл руки и чувствовал себя менее виноватым, также в гораздо меньшей степени ощущали потребность сделать что-нибудь хорошее - ведь чувство вины у них стало менее выраженным, сообщает DailyMail.co.uk.

Правда, несмотря на то, что они чувствовали себя более чистыми и физически, и психологически, это не обязательно делало их счастливее.

tvgid.ua