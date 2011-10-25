ВОЗ предупредила об эпидемии кори в Европе

Страны Европейского региона Всемирной организации здравоохранения охватила эпидемия кори. Об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ, поступившем в редакцию МедНовостей.

Согласно сообщению, в течение первых семи месяцев 2011 года в регионе было зафиксировано более 26 тысяч случаев инфекции, зарегистрировано девять случаев смерти от кори. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост заболеваемости составил 276 процентов.

В сообщении подчеркивается, что складывающаяся эпидемиологическая ситуация ставит под угрозу выполнение принятого ранее плана элиминации кори в странах Европейского региона к 2015 году.

Европейский регион ВОЗ включает страны Западной, Центральной и Восточной Европы, Россию, Турцию, государства Закавказья и Центральной Азии.

По информации ВОЗ, вспышки кори зафиксированы в 40 из 53 стран, входящих в Европейский регион, причем реальное число заболевших значительно превышает имеющиеся на сегодняшний день данные в связи с задержками в сборе и обработке сообщений о новых случаях инфекции.

Наибольший рост заболеваемости корью отмечен в странах Западной Европы, среди которых лидирует Франция, где с начала года было зафиксировано более 14 тысяч случаев инфекции. Тем не менее, по оценкам ВОЗ, география вспышек кори свидетельствует о том, эпидемический процесс охватывает весь Европейский регион и распространяется за его пределы.

В связи с резким ростом заболеваемости корью странам региона рекомендуется усилить мероприятия по мониторингу вспышек инфекции, продолжать ранее принятые программы иммунизации с тем, чтобы обеспечить охват прививками до 95 процентов населения, усилить мероприятия по пропаганде вакцинации, в первую очередь – среди подростков и молодежи, а также вводить дополнительные программы иммунизации, направленные на труднодоступные группы населения.