7 продуктов, которые помогут похудеть

Все мы знаем, что любое переедание чревато появлением лишнего веса. Однако существует несколько продуктов, поглощая которые, вы не только не наберете вес, но и похудеете. В список чудо-продуктов, обнародованный американскими учеными, вошла всеми любимая груша. Она настолько богата клетчаткой и низкокалорийна, что помогает худеть несмотря на высокое содержание фруктозы. Надежным помощником в нелегком деле сброса лишнего веса является черная фасоль, которая не содержит ни грамма жира, зато имеет очень высокое содержание флавоноидов, которые способствуют разрушению жировых отложений в области живота.

Несладкий и несоленый попкорн помогает в борьбе за тонкую талию, как и всякие цельнозерновые продукты (пшено, рис, гречка, пшеница). Заменив ими манку, белый рис и рафинированную муку, вы существенно сократите калорийность рациона. А от печенья и конфет можно легко отказаться в пользу орехов и семечек. Несмотря на высокое содержание жиров, эти продукты препятствуют накоплению лишнего веса.

Признанным средством против жировых клеток является чай. Пара чашек горячего напитка в день - и ваши жировые клетки усвоят на 70% меньше жира. Диетологи рекомендуют белый и зеленый чаи, они дают наиболее выраженный эффект. Еще одним продуктом, который помогает худеть, является яблочный уксус. Для достижения видимого результата не обязательно пить его, вполне достаточно добавлять в соусы, заправки и дрессинги.

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