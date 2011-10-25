Чем полезна красная рябина

В плодах рябины содержится много витамина Р и каротина, из которого в организме человека синтезируется витамин А, присутствуют органические кислоты, сахар, дубильные вещества, аскорбиновая кислота, эфирные масла и другие соединения.

Сироп, сваренный из свежих ягод рябины и сахара (в сок, выжатый из 1 кг плодов, добавляют 600 г сахара), применяют при авитаминозе, ревматических болях и камнях в почках. Ягоды рябины используют также при гиповитаминозах и в качестве кровоостанавливающего средства. Мукой из плодов лечат диспепсию у детей. Рябина помогает при малокровии, истощении, повышает защитные свойства организма. Это мочегонное, кровоостанавливающее, противодизентерийное средство. Сок из рябиновых плодов возбуждает аппетит. При отсутствии дубовой рябиновую кору можно использовать для приготовления отвара, которым лечат воспалительные заболевания кожи, слизистых оболочек рта.

При приготовлении отвара 1 столовую ложку плодов заливают 1 стаканом кипятка и настаивают 4 часа. Для приготовления настоя 1 столовую ложку цветков заливают 1 стаканом кипятка и после ох лаждения процеживают. Для наружного употребления готовят 20%-ный отвар коры.

В качестве противолучевого средства используют настой сухих плодов рябины: 40 г измельченного сырья настаивают в термосе в 1 стакане кипятка в течение 4 часов, после чего процеживают. Принимают по 1/2 стакана 3 раза в день. С этой же целью 3-4 раза в день до еды принимают сок из свежих ягод.

Для ослабления старческого склероза применяют отвар коры рябины: 200 г сухого измельченного сырья кипятят в 500 мл воды на слабом огне в течение 2 часов. Принимают по 20—30 мл перед едой.

Из плодов рябины обыкновенной для облегчения отхождения мокрот при бронхите делают специальные таблетки. Плоды измельчают, добавляют к ним воду в соотношении 1:2, кипятят 4—6 часов на медленном огне, процеживают, снова пропаривают, чтобы получилась тянучка, из которой и делают таблетки. Их пьют по 5—6 штук в день.

При фарингите и ларингите для полоскания горла пользуются соком рябины. Для этого 1 столовую ложку сока разводят 1 стаканом кипятка. Для этой же цели готовят настой плодов рябины: 2 чайные ложки сухого сырья настаивают в 2 стаканах крутого кипятка в течение часа, а затем процеживают.

При заболеваниях почек и урогенитального тракта сок из ягод рябины пьют по 1 столовой ложке 3-4 раза в день до еды. При заболеваниях эндокринной системы сок пьют в такой же дозе 3 раза в день.

Свежие растертые листья рябины прикладывают к пораженным участкам кожи при грибковых заболеваниях. Повязку меняют ежедневно.

Внимание!Не применяйте препараты рябины при беременности! При кормлении грудных детей материнским молоком прием препаратов рябины в небольших дозах обычно не вызывает побочных явлений, однако их вероятность все же существует, поэтому применение рябины может осуществляться только по предписанию врача. Кроме того, не рекомендуется использовать внутрь данные препараты лицам старше 45 лет.

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