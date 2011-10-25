Найден рецепт «самой полезной еды»

Автор рецепта – индийский повар Гурпарит Байнс, а блюдо называется «Карри из курицы с голубикой и рисом с ягодами годжи», - сообщает Daily Mail. В нем использованы традиционные ингредиенты, веками использовавшиеся в восточной кулинарии и медицине. Они защищают человека от множества недугов – начиная от рака и болезни Альцгеймера, заканчивая вирусными инфекциями.

По словам повара, это блюдо содержит столько же полезных для здоровья антиоксидантов, сколько 23 тарелки шпината, 23 грозди винограда или 9 порций капусты брокколи.

Голубика, входящая в состав «Карри…», защищает от рака и препятствует накоплению амилоидных бляшек в мозге. Ягода годжи, растущая в Гималаях, богата витаминами A, C и железом, специи, которыми приправлено блюдо, имеют антибактериальный и антивирусный эффект, чили уменьшает боли, а куркума помогает сохранять здоровыми сердце, мозг и суставы. Курица же содержит мало жира и считается самым доступным мясом.

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