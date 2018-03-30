Осенняя депрессия: женщины и мужчины тоскуют по-разному

Статистика потребления антидепрессантов свидетельствует о том, что женщина прибегают к ним в два раза больше, чем мужчины. Значит ли это, что представительницы слабого пола больше подвержены депрессиям, чем мужчины? Может быть, они по-другому воспринимают негативные или трудные моменты в жизни?

Такая модная болезнь

Прежде всего, депрессия — это эпидемия не только нашего века. Она встречалась и раньше, просто это состояние величали другими терминами. У древних греков про людей с депрессией говорили, что у них переизбыток черной желчи в организме. Упоминание об этом недуге можно найти у древнегреческого врача и философа Эмпедокла (ок. 490 до н. э. — ок. 430 до н. э.). Депрессию также долгое время называли меланхолией, этот термин был введен Гиппократом (460 до н. э. — 356 г до н. э).

В XIX веке во времена писателей романтизма, все расстройства состояния человека врачи называли неврастенией. Примером могут служить образы М. Ю. Лермонтова, лорда Байрона или Шарля Бодлера. Сам термин "неврастения" появился благодаря американскому неврологу Джоржу Беарду. Он назвал ее болезнью современной жизни, так как она возникает из-за боязни нового времени, индустриальных перемен и большого города. Неврастения стала первой "модной болезнью", которая заинтересовала и ученых, и средства массовой информации, артистов, писателей и все остальное общество.

Если "черную желчь", меланхолию или неврастению считать синонимом современного слова "депрессия", то все это можно назвать болезнью тех, кто не сумел приспособиться к жизни в современном обществе. Депрессия — это реакция организма на стресс.

История повторяется

В наше время наблюдается новый виток старой болезни: резкая усталость, апатия, нежелание ничего делать, желание только, чтобы тебя оставили в покое, чувство подавленности.

Последнее время термин "депрессии" стал настолько популярным, что его начал использоваться даже в сферах, не имеющих ничего общего со здоровьем психики: например, термин "экономическая депрессия".

"Депрессия — это болезнь", — утверждают медики. Депрессия — это реакция организма, возникающая в результате нарушения равновесия в нейропередатчиках мозга. И все эти симптомы действительно подтверждены официальной медициной.

Врачу-специалисту довольно просто определить депрессию, чтобы назначить медикаментозные и терапевтические средства для ее лечения. У депрессивного синдрома есть несколько явных признаков: ухудшение настроения, уменьшение энергии и соответственно нежелание никакой деятельности, уменьшение способности получать удовольствие даже от любимых и интересных вещей или занятий, снижение концентрации, неоправданная усталость.

Но, если быть честными, то разве есть люди в современном мире, которые никогда не переживали подобных симптомов? Большинство жителей Земли находится в постоянном стрессе из-за давления общества, навязанных критериев, из-за вечной гонки за деньгами и красотой. Так, может быть, все вышеописанные критерии депрессии, просто временные психологические проблемы?

Статистика

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире около 150 миллионов человек впадают в депрессию.

Согласно исследованиям, проведенным в США, люди, подверженные депрессиям, имеют в два раза больше шансов погибнуть от других заболеваний. А у людей с тяжелыми хроническими или онкологическими заболеваниями показатель уровня депрессий гораздо выше, чем у здоровых.

В странах Западной Европы, США и Канаде около 80% антидепрессантов выписывают врачи общей практики, а не психиатры. В России и других бывших союзных республиках многие из этих препаратов (кроме тяжелых, вызывающих побочные эффекты) позволяют назначать себе участковые врачи. Чаще всего, они не имеют для этого ни необходимого опыта, ни квалификации.

По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди всех заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров — инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания.

Уже сегодня она является самым распространенным заболеванием, которое чаще встречается у женщин. Причем, соотношение 1:2 (мужчины:женщины) не зависит ни от страны проживания людей, ни от социального статуса или возраста. Почему же существует такая огромная разница между мужчинами и женщинами?

Женщины — слабый пол?

Подростковый возраст, роды и предменструальный синдром, менопауза — есть целый ряд физиологических и гормональных причин, ослабляющий женщин. Врачи утверждают, что мужчины в этом вопросе менее уязвимы.

Неравенство женщин в социальной сфере — довольно распространенное явление, независимо от страны проживания. Проявляется оно в уровне образования, занятости, доходах. Все это оказывает негативное влияние на эмоциональное состояние и психологическое здоровье. К тому же представительницы слабого пола очень часто несут на своих плечах двойную нагрузку: профессиональную и семейную. Нередко матери воспитывают ребенка в одиночку. Прямо пропорционально падению доходов растет и нагрузка. Не всегда такие женщины успевают получить достойное образование, соответственно могут устроиться только на неквалифицированную работу и чаще остаются безработными. Получается, что причиной плохого психологического состояния женщин часто являются дискриминация по половому признаку и плохое социально-экономическое положение.

Также очень часто играет свою роль сложившиеся стереотипы и врачи гораздо легче прописывают антидепрессанты женщинам, чем мужчинам.

В депрессивном состоянии женщины становятся апатичны и грустны.

Мужчины — сильный пол?

Мужчины в нашем мире — заложники имиджа. Он всегда должен быть сильным и скрывать свои эмоции. Но мужчины также страдают от депрессивных состояний, просто проявляют это по-другому: они ищут спасение в алкоголе или наркотиках, совершают агрессивные поступки или правонарушения. Каждый год счеты с жизнью сводят приблизительно в 4 раза больше мужчин, чем женщин.

Мужчины редко просят о помощи, причем, как у социальных и психологических структур, так и просто по жизни: в вопросах учебы, работы и хозяйства.

Даже, если мужчина и решается обратиться к врачу-специалисту с жалобой на депрессию, то довольно часто бывает неправильно диагностирован, так как врачи в основном ориентируются на женские симптомы депрессии. Да и традиционные способы лечения депрессии, связанные с регуляцией уровня "гормона счастья" серотонина, гораздо более эффективны для женщин, хотя применяются только у мужчин.

Депрессия меняет людей

Люди, пережившие депрессию, часто говорят не только об испытанных страданиях, но и об изменениях, которые она провоцирует в их жизни: меняется взгляд на себя и, вероятно, на всю систему жизненных ценностей.

Депрессии однозначно перестраивает взаимоотношения в семье — вопрос только в том, могут ли справиться члены семьи с этим периодом в жизни.

В любом случае, депрессия — это напоминание нам, что у человека есть предел, нельзя достигнуть всего, соответствовать всем навязанным обществом идеалам: престижная работа, высокий доход, любящая вторая половинка, послушные и умные дети, вечная молодость и красота… А может, просто не нужно мучиться от подобных переживаний. В народе уже давно существует "прием", позволяющий взглянуть на проблемы по-новому — просто поднимите вверх руку и махните: "Да и Бог с ним!" Может, тогда и антидепрессанты не понадобятся.

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