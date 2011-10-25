Итальянский парикмахер Джузеппе Ассольви дал мастер-класс в Киеве. Его называют самым страстным парикмахером в мире. Стрижет под музыку. Пользуется только ножницами и электробритвой. Носит длинные черные юбки, высокие сапоги и черную бандану на голове.

"За волосами нужно ухаживать так же, как и за лицом. Главное, правильно подобрать косметику. Впарикмахерские в Украине редко приходят женщины постарше. Итальянки в возрасте наоборот ухаживают за собой лучше, чем в молодости, - заметил Джозеппе. - Украинки часто преувеличивают с выбором косметической продукции. Дома применяют кремы и краску, предназначенную для профессионального использования в салонах. Потом плачут, чего у них волосы сожжены, чего после покраски стали рыжими, а не белыми".

Мастер дал украинским женщинам 8 советов, как правильно ухаживать за волосами.

1.В моде - светлорусые оттенки, кроме желтого, белого и пепельного - эти цвета изжили себя. Если вы рыжая или брюнетка, оставайтесь собой. Мода на естественный цвет неизменна.

2. Каждый день мы теряем по сто волосков. Чтобы волосы меньше выпадали, делайте массаж головы. Купите в аптеке или магазине косметики обычное кедровое масло. 10 минут втирайте его в голову, но не сильно и хотя бы раз в неделю.

3. Чтобы кончики не секлись в морозную погоду, смазывайте их оливковым маслом за 10 мин до мытья головы. В мороз носите шапку и капюшон, длинные волосы заплетайте в косу и прячьте под шарф.

4. У тех, кто моет голову каждый день, волосы пересушенные. Раз в неделю наносите на них маску - 50 г лимонного сока и 20 г касторового масла.

5. Когда покупаете шампунь, не доверяйте слепо разрекламированным товарам. Проконсультируйтесь со своим парикмахером. Он поможет определить, какой у вас тип кожи головы, какая структура волос.

6. Краску для волос выбирайте без аммиака. Лучше покупать в форме геля, ее легко наносить.

7. Не путайте: маску для волос можно использовать только раз в неделю, а кондиционер-ополаскиватель - хоть каждый день. Масками волосы можно перегрузить и оно будет быстро становится жирным.

8. Не брейтесь наголо. От этого волосы не будут гуще. Если хотите густую шевелюру - сделайте тонирование. Парикмахер покроет вам волосы крем-краской на основе пчелиного воска. Чтобы вылечить облысение - обратитесь к врачу. Проблема может быть в неправильном питании, отсутствии жизненноважных витаминов.

gazeta.ua