Хакеры объявили мировую войну детской порнографии

Хакерская группировка Anonymous, известная кибератаками на сайты правительств и крупных корпораций по всему миру, начала бороться с распространением детской порнографии в интернете, пишет газета The Telegraph со ссылкой на заявление хакеров.

Хакеры взяли на себя ответственность за взлом и блокировку более 40 сайтов, распространяющих, по их словам, детскую порнографию. "Среди них - один из крупнейших сайтов такого рода Lolita City, на котором размещалось более 100 гигабайтов детской порнографии", - заявили они. После взлома хакеры опубликовали онлайн-данные более 1,5 тысячи посетителей этого сайта, пишет газета.

Выявив компанию, которая предоставляла сайту хостинг, анонимные хакеры направили ее руководству требование удалить весь порнографический контент с участием детей со своих серверов и отказывать в поддержке любому сайту, желающему распространять такое видео. После того, как хостинг-провайдер отказался принимать меры, хакеры обвинили его в сознательном содействии распространению детской порнографии, взломали его систему и заблокировали доступ к части контента, говорится в заявлении на сайте Pastebin, авторство которого предположительно принадлежит членам Anonymous.

Эту атаку на информационные системы Anonymous называет частью кампании "Operation Darknet". "Неважно, кто вы. Если мы заметим, что вы осуществляете хостинг, продвижение или поддержку детской порнографии, вы станете нашей целью", - цитирует заявление РИА Новости.

Владельцы сайта Lolita City и хостинг-провайдера, которые стали объектами атаки, не прокомментировали The Telegraph действия хакеров в свой адрес.

Несмотря на благие намерения анонимных хакеров, их действия вызвали осуждение экспертов. "Блокировка нелегальных веб-сайтов и файлообменных сетей должна осуществляться властями, а не бдительными пользователями", - считает Грэхем Клали (Graham Cluley), консультант по кибербезопасности компании Sophos.

По его словам, их действия могли помешать текущему полицейскому расследованию. "Теперь в случае привлечения распространителей нелегального контента к ответственности, полиции будет сложнее доказать, что улики против них не были намеренно сфабрикованы", - считает эксперт.

Хакерская группа Anonymous получила широкую известность в конце 2010 года, организовав серию атак на сайты компаний и организаций, противодействовавших деятельности разоблачительного ресурса WikiLeaks (в числе атакованных оказались сайты PayPal, Visa и MasterСard). Мишенями группировки, которая позже слилась с хакерами из группы LulzSec, становились также сайты компаний Sony, Nintendo, PBS, сайт Сената США, сайт ЦРУ, правительственные сайты Бразилии, Мексики, Италии и другие ресурсы.