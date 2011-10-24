Бразилия хочет построить инсулиновый завод, как в Украине

Бразилия хочет построить инсулиновый завод по украинским технологиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам посол Украины в Бразилии Олег ГРУШКО.

Он напомнил, что сейчас реализуется стратегический проект между Украиной и Бразилией относительно поставок украинского инсулина. Посол заметил, что бразильское правительство бесплатно обеспечивает своих граждан инсулином, и поставки украинских лекарств позволили снизить в 3-5 раз, что позволяет экономить свыше 100 млн. долларов.

Бразильская сторона планирует получить украинские технологии производства инсулина, и с 2014 года начнет производить собственный.