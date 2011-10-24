Склонность к суициду записана в генах
Названы факторы риска
К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные из самой большой в Канаде психиатрической лечебнице. Целью исследования было - выявить связь между самоубийствами и геном мозгового нейротрофического фактора (МНФ).
В итоге сотрудники Центра по проблемам наркомании и психического здоровья Торонто выяснили: есть все основания полагать, что люди, страдающие от психических расстройств и обладающие так называемым метиониновым вариантом гена МНФ, имеют повышенный риск самоубийства.
По мнению ученых есть множество факторов риска суицида:
- неблагоприятная окружающая среда,
- детская травма,
- недавние сложные события в жизни,
- психиатрические расстройства,
- употребление спиртного или наркотиков.
Теперь стало известно, что генетические факторы также важны. Ген МНФ связан со становлением нервной системы. У людей с метиониновым вариантом гена связи между нейронами в мозге более медленные. Психиатры считают, что в будущем смогут точнее предсказывать, кто из пациентов захочет свести счеты с жизнью.