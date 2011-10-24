Как курение сказывается на внешности

Все мы знаем, что курить плохо, что эта вредная привычка сказывается как внутреннем состоянии нашего организма, так и на нашей внешности, не говоря уже о крайне неприятном запахе, который исходит от курильщиков.

Ученые еще раз напоминают - если вы заботитесь о своей внешности - бросайте курить. А в ином случае вот что вам грозит:

Плохой сон и мешки под глазами. Ночью организм пытается избавиться от избытка никотина, в связи с чем вы так часто ворочаетесь, не можете подолгу заснуть и на утро не чувствуете себя отдохнувшими. На вашем лице это проявляется в виде постоянного наличия мешком под глазами;

Желтоватые зубы. Курение приводит к образованию на ваших зубах желтоватого налета, а поскольку курение обычно является регулярным - избавиться от налета курильщику практически невозможно.

Морщины и старение кожи. Курение затрудняет кровоснабжение, и поэтому наша кожа не получает столь необходимых ей для восстановления питательных элементов. В результате по общепризнанному мнению курильщики выглядят в 1,4 раза старше, нежели некурящие.

Тонкие волосы. Сигареты, как известно, состоят по большей части не из табака, а из различных химикатов, которые нарушают структуру ДНК наших волосяных фолликул. В результате курильщики в два раза быстрее седеют, имеют более тонкие и хрупкие волосы, а мужчины еще в значительно большей степени подвержены в данном случае облысению.

Серый цвет лица. Отсутствие притока крови и насыщенность кожи угарным газом приводит к тому, она приобретает сероватый или же зеленоватый оттенок - по этому признаку всегда можно отличить курильщика от некурящего человека.

Бородавки. По не вполне понятным причинам курильщики являются более восприимчивыми к различным инфекционным заболеваниям, в том числе и вирусу папилломы человека. Вероятность возникновения бородавок у курильщиков в 4 раза больше, чем у некурящих.

Плохое заживление ран. Зубцы и шрамы после пластической хирургии не будут рассасываться вовсе, именно поэтому хирурги перед проведением сложных операций настаивают на том, чтобы их пациенты отказались от своей пагубной привычки.

www.gradusnik.ru

