Педиатр: 6-8 простуд в год - это норма для ребенка

Эпидемию гриппа в нашей стране врачи ожидают лишь в конце года. Тем не менее, сезонный всплеск простуд уже начался и специалисты советуют особенно внимательно отнестись к профилактике заболевания у детей.

Кто виноват

Почему защитить от гриппа необходимо прежде всего детей? Во-первых, они болеют особенно тяжело, на фоне частых простуд могут возникнуть осложнения и развиться хронические заболевания. Причина - возрастные несовершенства иммунных и анатомо-физиологических механизмов, которые обеспечивающих защиту детского организма от респираторных вирусов.

Во-вторых, именно дети приносят вирусы гриппа из детского сада или школы. Заболеваемость у детей в 5-7 раз выше, чем у взрослых. Стандартная схема инфицирован ия выглядит так: заболел ребенок – от него заразились родители – следом за ними бабушки-дедушки. Если хотя бы внутри семьи одно звено оказывается защищенным от гриппа, заболеваемость снижается значительно.

Впрочем, простуды у детей неизбежны. «Мы боимся детей, которые не болеют, - говорит педиатр Александр Румянцев. – Это значит, что отсутствует иммунный ответ". По мнению педиатров, ребенок может болеть различными простудами 6-8 раз в год, и это будет в пределах нормы. Другой вопрос, что задача профилактики и укрепления детского организма состоит в том, чтобы заболевания все же не были слишком частыми и протекали в легкой форме.

И что делать

В преддверии эпидемии гриппа медики опросили население, кто как защищается от вируса?

29% опрошенных принимают лекарства

5% лечатся народными средствами

65% используют и то и другое

1% опрошенных не предпринимают ничего.

Опрос также показал удивительную вещь: 21% считают по-прежнему, что грипп лечится антибиотиками. Хотя, казалось бы, что даже дети уже знают, что на вирусы не действуют антибактериальные препараты. Их применяют, лишь если присоединилась бактериальная инфекция.

Как защититься от гриппа

1. Соблюдать правила гигиены. Вопреки расхожему мнению, грипп, ОРВИ и т.п. передаются не только воздушно-капельным, но и бытовым путем: через руки, полотенца.

2. Вести здоровый образ жизни. Все знают, что это означает, но все следуют этому правилу. Между тем, условия и образ жизни в 55% случаев определяют наше состояние здоровья, а генетические факторы – только 5-10%.

3. Укреплять иммунитет. В осенне-зимний период необходимо регулярно принимать поливитаминные комплексы.

4. Принимать меры профилактики. В качестве защиты многие врачи рекомендуют вакцинацию. Если по каким-то причинам прививку делать не собираетесь, необходимо использовать неспецифические средства защиты: народные средства, иммуностимуляторы.

5. Проявлять сознательность. Если вы все же заболели, сведите контакты к минимуму, лечитесь дома. Так вы и коллег и соседей не заразите, и сами не заработаете осложнения.

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