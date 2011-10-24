Беларусь должна производить 50% всех лекарств - Лукашенко

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО поставил задачу к 2015 году производить в стране 50-55% общего объема необходимых лекарств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил на встрече с участниками II Евразийского конгресса кардиологов.

Говоря о фармацевтической отрасли, А.ЛУКАШЕНКО отметил, что она должна быть в одних руках.

«Это не должно быть подвержено абсолютной коммерции. У нас там в основном государственные предприятия. А частные предприятия, которые работают в этой сфере, – это те, которые были построены с новья. Мы там практически не приватизировали ни одного предприятия. Очень внимательно за этим следим», - сказал белорусский Президент.

По его словам, в Беларуси обеспеченность лекарствами собственного производства составляет около 30%.

«Задача поставлена министру – 50-55% к концу пятилетки в 2015 году иметь обеспеченность собственными препаратами», - подчеркнул глава Белорусского государства.