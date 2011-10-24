Помощь украинским детям на Кубе изменится

Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО сообщил, что программа помощи детям – чернобыльцам на Кубе может быть изменена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, общаясь с прессой в Гаване.

Министр напомнил, что в настоящее время действует программа, в соответствии с которой кубинская сторона берет на себя расходы по проживанию, питанию, обслуживанию и лечению граждан Украины, а украинская сторона оплачивает перелет и работу сотрудников .

А.АНИЩЕНКО подчеркнул , что это «очень большая помощь», поскольку с 1991 года на Кубе оздоровилось более 24 тысяч украинцев, из них 19 тысяч – дети.

Министр подчеркнул, что обсуждалась судьба этой программы . «В ближайшее время мы ждем от кубинской стороны официальный документ и будем его рассматривать», - сказал А.АНИЩЕНКО. При этом он высказал уверенность, что реализация программы буде продолжена.

В тоже время он отметил, что после мирового финансового кризиса Куба, как и любая другая страна испытывает финансовые затруднения, поэтому возможно видоизменение программы. По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов программы. В том числе уменьшение количества детей, которые будут отдыхать и лечиться на Кубе. Второй вариант предусматривает закупку Украиной услуги по оздоровлению детей и еще один вариант - это использование украинской государственной программы «Лечение детей за границей».

Также министр напомнил, что президентским самолетом на Кубу прилетела 11-летняя Татьяна МЯЛИК, которая нуждается в помощи кубинских врачей. Девочка, которая проживает в селе Вороньки Ровенской области, за последние два года перенесла около 30 операций после того, как она попала под трактор. Ей необходимо сделать еще несколько хирургических операций, которые в Украине не проводят.

По словам министра, вчера состоялся консилиум украинских и кубинских врачей, которые работают в лечебно-оздоровительном центре «Тарара» и было принято решение оставить в нем девочку для полного обследования. После этого будет принято решение о методе ее лечения.