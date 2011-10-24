Сильное землетрясение произошло в Армении
11:54, 24 октября 2011Зарубежные новости
0
Последствия турецкого
Сильное землетрясение произошло в Армении на границе с Турцией, сообщает РИА «Новости».
Подземные толчки почувствовали жители Еревана. "Пока неизвестно, насколько сильными были толчки и есть ли разрушения", - сказал руководитель пресс-службы МЧС Армении Николай ГРИГОРЯН. Он не исключил, что подземные толчки в Армении "могут быть следствием землетрясения в Турции".
За последние дни на территории Армении зарегистрированы несколько землетрясений силой 3-5 баллов подряд.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter