Сильное землетрясение произошло в Армении на границе с Турцией, сообщает РИА «Новости».

Подземные толчки почувствовали жители Еревана. "Пока неизвестно, насколько сильными были толчки и есть ли разрушения", - сказал руководитель пресс-службы МЧС Армении Николай ГРИГОРЯН. Он не исключил, что подземные толчки в Армении "могут быть следствием землетрясения в Турции".

За последние дни на территории Армении зарегистрированы несколько землетрясений силой 3-5 баллов подряд.