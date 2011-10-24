Капли для уха нужно подогревать

- Через несколько дней после насморка у меня начала ужасно болеть голова и ”стреляет” в усе. В аптеке посоветовали капли ”Отипакс”. Но после закапывания кружится голова. Может, я что-то неправильно делаю.

Михаил Гринев, 57 лет, со Львова

Отвечает врач-отоларинголог поликлинического отделения 4-й городской клинической больницы (г. Львов) Любовь Крайняя, 39 лет:

- Боль в ухе после насморка случается часто. Одно из этих заболеваний влечет другое. Для облегчения боли и уменьшения воспаления уха я тоже посоветовала бы капли ”Отипакс”. Этот препарат уменьшает боль уже через 10 минут после применения. Закапывать нужно по 4 капли 3–4 раза в день. Лечение длится от 3 до 10 дней.

Но ушные капли нужно подогреть до 37 градусов, например, в стакане с теплой водой. Причиной головокружения может стать холодная жидкость. Голову нужно наклонить к плечу или лечь на бок. Капли должны стекать по стенке слухового прохода — так они не сразу попадут на барабанную перепонку. Потому что это может вызывать острую боль. После процедуры нужно полежать 15 минут, чтобы лекарство просочилось за барабанную перепонку. Если же больное ухо не дает заснуть, ложитесь на здоровую сторону — это уменьшит боль.

gazeta.ua