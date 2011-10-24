Украинцев среди погибших и пострадавших в Турции нет

Граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Турции нет.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Турецкой Республике.

Посольство Украины в Турции продолжает отслеживать ход поисково-спасательных и восстановительных работ в пострадавших от стихийного бедствия регионах.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юго-востоке Турции днем 23 октября. В ночь на 24 октября в разрушенной провинции Ван произошло еще одно землетрясение, в этот раз магнитудой 6,1.

Жертвами землетрясения стали 217 человек, более 1 тысячи человек пострадали.

Власть Турции не исключает, что количество погибших в результате землетрясения в провинции Ван будет расти по мере получения информации из других пострадавших населенных пунктов.

По предварительным оценкам, под завалами разрушенных зданий погребены сотни людей.