Как остановить кровь из носа

"У моего пятилетнего сына часто идет кровь из носа. Он постоянно пугается. Как мне успокоить ребенка и быстро остановить кровотечение?"

Отвечает врач-терапевт поликлинического отделения Львовской городской больницы N6 Игорь Конечный, 48 лет:

— Посадите ребенка на стул или себе на колени. Осторожно зажмите нос салфеткой. Если подержать так несколько минут, то кровотечение обычно прекращается. Следите, чтобы ребенок не отклонялся назад. Охлаждайте переносицу — положите мокрый носовой платок или кусок льда, завернутый в целлофан и тоненькое полотенце. В нос можете закапать любой сосудосуживающий раствор — нафтизин, галазолин, тизин, санорин.

В это время можете почитать ему или вместе посмотреть телевизор. После того как кровь перестанет течь, попросите сына, чтобы он вел себя спокойнее. Оживленное движение ускоряет кровообращение, и это снова может вызывать кровотечение.

gazeta.ua