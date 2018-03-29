Как обезопасить себя от летних простуд

Наше самое ошибочное убеждение состоит в том, что летом о простудных заболеваниях можно забыть. Увы, это не так. В теплое время года появляется целый ряд факторов, которые с легкостью могут испортить нам самую хорошую погоду внезапной течью из носа, кашлем, больным горлом и температурой.

Лидером среди таких провоцирующих болезни факторов остается вода. Причем, как в пруду, реке или в море, так и в бутылках. Неважно, перекупались вы или с наслаждением выпили ледяной минералки – переохлаждение (общее или местное) наступило.

Результат – фарингит, ангина и т.д. Особенно подвержены такому способу получения болезни те, кто страдает хроническим тонзиллитом и те, у кого иммунитет ослаблен продолжительным стрессом (например, вступительными экзаменами в ВУЗ).

Следующим виновником летних простуд можно смело назвать кондиционер. Охлаждающий воздух агрегат – это по сути тот же сквозняк. Находиться с ним рядом все равно, что зимой сидеть у открытой форточки.

Поскольку летом мы не перестаем перемещаться в автомобилях и общественном транспорте, то стоит вспомнить и об открытых окнах в машинах, автобусах и электричках. Здесь особенно легко простудиться, если народу много, все распаренные и дерганые.

Кроме наземного, есть и воздушный транспорт, который в летние месяцы перевозит массу туристов и курортников. Так вот, в самолете вас поджидает опасность взлететь с легким насморком, а приземлиться с аэроотитом.

Во время взлета и посадки за счет перепада давления увеличивается опасность попадания инфекции из носоглотки в среднее ухо. Аэроотит грозит не только снижением слуха, но и сильным шумом в ушах и стреляющими ушными болями.

Оптимальный вариант предотвращения аэроотита – отказаться от полета на самолете, если чувствуете себя слегка простывшим или у вас подтекает из носа. Но поскольку из-за этого сдавать билет и отказываться от отпуска никто не будет, нужно просто придерживаться некоторых правил.

Возьмите с собой сосудосужающие капли для носа. Периодически закапывайте их во время полета и еще несколько часов после приземления. Хорошо во время полета жевать обычную жевательную резинку. Это способствует вентиляции среднего уха.

Но если на следующий день неприятные ощущения в ухе остались, значит, не убереглись. Отправляйтесь к врачу, ведь начинающийся отит при своевременном обращении лечится за 2-3 дня.

Кстати, воспаление среднего уха летом можно заработать и в воде, особенно если беспрестанно нырять. Бароотит выбирает тех, у кого уже есть заболевания верхних дыхательных путей и тех, кто не умеет нырять.

Чтобы избежать бароотита, во время ныряния надо периодически совершать глотательные движения, чтобы открывалась слуховая труба, и давление в носоглотке сравнивалось с давлением в среднем ухе. Когда выйдете на берег, обязательно удалите воду из ушей.

Чтобы не заболеть

- Не купайтесь при насморке и не промывайте нос морской водой. Она далеко не стерильна, особенно около берега, и вы можете добавить простудным микробам еще что-нибудь, подсадив это «что-то» на воспаленную слизистую.

- Путешествуя на машине, открывайте окна только с одной стороны.

- О кондиционерах мы уже говорили, но спать при работающем вентиляторе тоже не стоит. Легкий приятный ветерок может обернуться серьезной болезнью.

- Возьмите в дорогу упаковку горчичников. Если почувствуете недомогание или першение, поставьте горчичники на подошвы или икроножные мышцы часа на два перед сном.

Александр Борисов,Правда.ру