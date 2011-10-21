В Беларуси повысят цены на лекарства

Цены на большинство товаров и услуг в Беларуси пересчитаны по курсу, сложившемуся на допсессии Белорусской валютно-фондовой биржы. Возможна также коррекция цен на товары и услуги, которые привязаны к официальному курсу белорусского рубля: энергоносители, лекарства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил вице-премьер РБ Сергей РУМАС на заседании Нацсовета по трудовым и социальным вопросам.

При этом он сказал, что до конца года ожидается еще одно повышение цен на бензин.

«Это было не последнее повышение цен на бензин. До конца года еще раз придется повышать цены, если мы хотим ездить, а не ходить пешком», - подчеркнул вице-премьер.

Следует ждать повышения тарифов на услуги ЖКХ.

«Мы к концу года должны выйти на 30% возмещения стоимости услуг ЖКХ, в следующем году - на 35-40%. В настоящий момент население оплачивает 20,8% стоимости услуг ЖКХ», - отметил С. РУМАС.

Он также не исключил, что укрепление курса белорусского рубля, на которое рассчитывают власти, спровоцирует дефляцию на некоторые товарные позиции.

Напомним, что в Беларуси со вчерашнего дня по итогам торгов на объединенной сессии Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) единый курс белорусского рубля по отношению к доллару США установлен на уровне 8680 за 1 долл.

Справка УНИАН. С 14 сентября по 20 октября на БВФБ действовала дополнительная торговая сессия, где курсы валют определялись на основе спроса и предложения. Целью открытия допсессии было установление рыночного курса рубля.

