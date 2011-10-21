Более 100 жителей Мьянмы погибли из-за наводнения

Более 100 человек погибли или числятся пропавшими без вести в результате крупного наводнения в районе города Паккоку центральной части Мьянмы, вызванного продолжавшимися всю среду проливными дождями, передает РИА «Новости».

После того как мост Шве Чаунг рухнул, вода смыла ряд домов и монастырей.

В районе наводнения имели место оползни, их жертвами стали трое или четверо человек.

Точное число жертв пока не установлено.