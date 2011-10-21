Лучшие продукты для бодрости

Если после приема пищи человек чувствует себя усталым и его клонит на сон, значит, его еда была неправильной, утверждают медики. Нужно пересмотреть рацион и пополнить его продуктами, которые дадут организму нужную энергию. Названы 5 главных продуктов от усталости.

•Овсянка. Помогает поддерживать уровень сахара в крови в норме. Обеспечивает магнием, белком, фосфором и тиамином, недостаток которого и приводит к чувству усталости.

•Йогурт. Легкий и хорошо усваиваемый продукт, содержащий нужные для бодрости вещества.

•Шпинат. Источник магния, калия, витамина С и железа, играющего ключевую роль в борьбе с усталостью.

•Орехи и семечки. Содержание в них магния помогает справиться с усталостью мышц.

•Фасоль. Кладезь белка, железа, тиамина, марганца, фосфора – источников энергии.

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