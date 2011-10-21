Немецкого туриста съели полинезийские каннибалы

Немецкий турист Штефан Рамин (Stefan Ramin) стал жертвой каннибалов на острове Нуку-Хива во Французской Полинезии, признала французская прокуратура после проведения ДНК-теста. Об этом сообщает Лента.ру.

Ранее власти категорически исключали такую возможность. Однако ДНК-тест подтвердил, что кости, найденные в костре на острове, принадлежат именно пропавшему немецкому туристу, пишет журнал Focus со ссылкой на заявление французского прокурора Жозе ТОРЕЛЯ (Jose Thorel).

Последнее сообщение турист оставил на своей странице в Facebook. Он сообщал, что собирался пойти охоту с местным жителем. В отношении охотника Генри ГАИТИ (Henri Haiti), который должен был его сопровождать, было начато расследование. Задержать его не удалось, так как он сбежал, пишет Bild.

Несколькими днями ранее прокурор Ж.ТОРЕЛЬ категорически отверг вероятность того, что немец был съеден каннибалами. «Я не хочу ничего слышать о каннибализме. Это бред», - заявил он Les nouvelles de Tahiti. По его словам, не было никаких признаков, которые подтверждали бы эту версию.

Ш.Рамин приехал во Французскую Полинезию вместе с подругой. По неподтвержденной информации, она до сих пор находится там.

В 2008 году молодые люди отправились в кругосветное путешествие из Турции. Они проплыли по Средиземному морю, потом через Атлантический океан к Карибским островам. Летом 2011 года они добрались до южной части Тихого океана через Панамский канал, а оттуда - до Нуку-Хивы.