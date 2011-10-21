Россию призвали прекратить борьбу с абортами

Несколько десятков международных организаций по защите прав женщин обратились к Государственной Думе РФ с призывом отклонить поправки в российское законодательство, ограничивающие доступ к абортам. По мнению авторов обращения, введение новых ограничений на аборты в России может привести к нарушению прав человека, гарантируемых Конституцией и международными обязательствами РФ, в том числе права женщин на неприкосновенность частной жизни, физическую неприкосновенность и независимость, конфиденциальность, защиту здоровья и свободу от дискриминации.

По информации Российской ассоциации «Народонаселение и развитие» (РАНиР), поправки в законодательство об охране здоровья, которые Госдума рассмотрит в пятницу 21 октября, предусматривают введение обязательного периода ожидания перед прерыванием беременности, психологические консультации с целью убедить пациентку изменить свое решение, а также получение согласия на аборт от родителей и опекунов девушек до 18 лет и от мужей для замужних женщин. Кроме того, медработникам предлагается предоставить право отказаться от прерывания беременности по соображениям совести.

За эти нововведения выступает Русская православная церковь, многие меры по ограничению доступа к абортам также поддержаны представителями Минздравсоцразвития.

В РАНиР отмечают, что борьба с абортами в России ведется под предлогом решения демографических проблем. «Ограничение доступа к абортам не уменьшает числа абортов и не увеличивает рождаемость, – отмечает по этому поводу гендиректор РАНиР Любовь Ерофеева, – Вместо этого такие ограничения унижают достоинство женщин, приводят к получению ими недостоверной медицинской информации, делают аборты менее безопасными, а в некоторых случаях вынуждают женщин прибегать к небезопасным незаконным абортам».

В сообщении также отмечается, что результаты опроса, проведенного РАНиР, свидетельствуют о том, что большинство российских женщин выступают против ограничений доступа к абортам.

Среди организаций, подписавших обращение к российским законодателям – Human Rights Watch, Международная федерация планирования семьи, Глобальная женская сеть за репродуктивные права и около 150 других правозащитных объединений и частных лиц из США, стран Европы, Южной Америки и Африки.

ami-tass.ru