Пять продуктов, которые омолаживают организм

Американские диетологи назвали список продуктов, обладающих омолаживающим действием. Медики, конечно, оговариваются: еда должна быть разнообразной и сбалансированной, но эта «пятерка» способна защитить от сердечных болезней, остеопороза и хронического стресса.

Помидоры

Томаты – мощные антиоксиданты: помощью пигмента ликопина помидоры защищают от окислительного стресса и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. О том, что томаты прекрасный антидепрессанты отлично знают итальянцы, самые жизнерадостные жители планеты. Помидоры даже при температурной обработке не теряют своих свойств, регулируют работу нервной системы, благодаря содержанию серотонина улучшают настроение, нормализуют обмен веществ.

Льняное масло

Льняное семя полезно благодаря полиненасыщенным жирными кислотами омега-3 (отсюда запах «рыбьего жира»). Согласно клиническим исследования, проведенным экспертами Mayo Clinic, 40 граммов масла в день способны снизить риск заболевания раком груди, избавить от неприятных ощущений во время предменструального синдрома и предменопаузы. Косметический эффект от масла – улучшение состояния кожи и волос.

Зеленый салат

Чтобы сохранить зрение, укрепить иммунитет и кости, предотвратив остеопороз и связанные с ним переломы, исследователи советуют включить в свой рацион различные сорта зеленого салата: айс-салат (айсберг), ромэн-салат, лолло-россо (или коралловый салат). Они содержат лютеин, полезный белок, «витамин молодости» С, кальций и витамин К.

Семга, форель и сельдь

Секрет стрессоустойчивости норвежцев, здоровой нервной системы и отсутствия малейшего намека на хандру - в национальной кухне, в которой очень много блюд из рыбы - норвежской семги, форели и сельди.

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