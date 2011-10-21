Сколько времени кормить младенца

"Моему сыну 6 месяцев. Посоветуйте, сколько еще кормить его грудью? Я слышала разные мнения".

Спрашивает Ирина СРИБНАЯ, 22 года, с Дарницы

Отвечает Андрей Виленский, 35 лет, главный врач Центральной детской поликлиники N2:

— По стандартам Всемирной организации здравоохранения, желательно, чтобы мать кормила младенца год и даже полтора. Недаром говорят, что до года — грудной возраст.

Однако с шестимесячного возраста ребенку становится мало маминого молока. Нужно постепенно вводить дополнительные продукты: овощные супы, каши. Таким образом женщина уменьшает потребность ребенка в грудном молоке. В полтора года ребенок уже откажется от грудного питания.

gazeta.ua