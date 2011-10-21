Чем могут навредить глазные капли

У всех глазных капель, в составе которых сосудосуживающее вещество, есть ряд ограничений по применению. Не стоит пользоваться ими при вождении автомобиля – следует учитывать возможность затуманивания зрения. С осторожностью надо применять капли страдающим тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто принимает препараты, способные повышать артериальное давление.

Нельзя пользоваться лекарством беременным и кормящим. Необходимо избегать прямого контакта капель с мягкими контактными линзами из-за возможного нарушения их прозрачности.

А в идеале, конечно, перед применением капель стоит проконсультироваться с врачом. Хоть они и созданы исключительно для эстетики, но все же содержат лекарственное вещество.

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