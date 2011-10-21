5 самых вредных продуктов для зубов

"От конфет заболят зубы, лучше съешь яблоко", - говорили нам в детстве. А вот ученые из Стоматологического института Королевского колледжа Лондона выяснили, что яблоки ничуть не полезнее сладостей, если говорить о здоровье зубов. Мало кто знает, но обычные яблоки наносят вред зубам примерно в 4 раза больше, чем газированные напитки.

Яблоки

Ученые подсчитали, что в некоторых сортах яблок содержатся 4 чайные ложки сахара, что повышает уровень кислотности во рту. Как известно, нейтрализует кислоту кальций, он же укрепляет костную ткань, в том числе зубы. Поэтому диетологи рекомендуют есть яблоки с кусочком сыра. Защитить зубы во время приема пищи также поможет чистка зубов до еды.

Как отмечает Дэвид Бартлетт, руководитель отделения ортопедической стоматологии Королевского колледжа, проблема может заключаться не только в том, что мы едим, но и в том, как мы это делаем. Когда человек медленно ест яблоко, высокий уровень кислоты успевает навредить зубам. Данный вывод эксперты сделали в ходе исследования более 1 000 человек в возрасте 18-30 лет. Специалистов интересовала связь рациона добровольцев и износа их эмали и дентина. В итоге оказалось, что люди, любившие яблоки, в 3,7 раза больше рисковали заработать повреждение дентина.

Вино, пиво и фруктовые соки

Регулярное употребление этих напитков повышает вероятность стоматологических заболеваний в 4 раза. Врачи рекомендуют пойти на хитрость и пить соки через трубочку и выбирать свежевыжатые соки без сахара. Вино приберегите для праздников, а "забыть" про существование пива будет полезно для и для зубов, и для фигуры.

Батончики мюсли

Причина по которой полезные батончики попали в черный список стоматологов - в повышенном содержании сахара. Врачи рекомендуют есть не менее 5 раз в день (включая второй завтрак и полдник). Такой режим питания поможет избежать перекусов – ведь чаще всего батончики попадаются нам на глаза, когда нет времени на полноценный ланч.

Кстати, чистка зубов сразу после еды вовсе не так полезна, как принято считать. Размягченная кислотами зубная эмаль очень уязвима, поэтому чистка зубов нанесет ей еще больший вред. Если хочется почистить зубы после еды, просто подождите 30 минут.

К жвачкам у стоматологов отношение неоднозначное: по мнению доктора Джанкет из Бостонского университета, некоторые жевательные резинки без сахара (преимущественно те, что обладают фруктовым вкусом) содержат кислоту. Данная кислота негативно влияет на эмаль зубов, повышая риск повреждений.

Тем не менее, исследования показали, что если жевать подобную жвачку после полноценного приема пищи и даже после перекусов, можно сократить риск кариеса примерно на 40%. Особенно жвачка эффективна, если ее пожевать в течение 20 минут после еды, когда кислота чрезвычайно агрессивна.

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