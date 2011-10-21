Кому нельзя делать пилинг лица

Украинские врачи-дерматовенерологи предупреждают, что такая популярная косметическая процедура как пилинг при неправильном применении может по-настоящему изуродовать лицо.

Пилинг позволяет улучшить состояние кожи благодаря отшелушению ее поверхностного слоя – убрать мелкие неровности и рубцы. Женщинам до 30 лет эта процедура не нужна - регенерация кожи происходит самостоятельно. Тем, кто перешагнул этот возраст и решил «освежить лицо», врачи рекомендуют отказаться от химического пилинга, если женщина страдает куперозом (разрастанием сосудистой сетки) или гипертрихозом (чрезмерным ростом волос). В противном случае проявления заболеваний только усилятся.

Кроме того, пилинг может активизировать проявление герпеса, заявляют врачи.

likar.info