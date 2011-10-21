Подросткам нужно выпивать не менее литра воды в день

"Моему сыну 14 лет. Он мало ест, хочет лишь то, что вредит. Без чипсов, всяких сухариков не проведет и дня. Выглядит каким-то неуклюжим. Лицо усыпано мелкими подкожными прыщами, сам худой и высокий. Не знаю, как правильно в таком возрасте надо питаться, что есть каждый день, а что - раз в неделю ", - рассказывает читательница газеты тернополянка Виктория Добрянская.

Проблему комментирует врач-диетолог из Киева Наталья Шевченко.

"Очень важно в этом возрасте полноценно питаться. И не в отдельные дни, а всегда. Поскольку у подростков продолжают закладываться основы хорошего самочувствия на всю жизнь. И именно питание играет большую роль в сохранении и укреплении здоровья.

Для меню выбирайте только свежие продукты, которые не подвергались промышленной обработке и не содержащие химических добавок. Основой рациона должны быть отруби, овощи, фрукты, орехи, морская рыба, кисломолочные продукты, яйца. Подросткам важно есть мясо, но не чаще 3 раз в неделю. Оно должно быть нежирным.

Не ешьте молочных десертов из магазина, сосисок, колбас, выпечки, майонеза, чипсов, сухариков. Очень вредят изделия, содержащие маргарин. Например, слоеное тесто, крекеры, форнети. Постарайтесь уменьшить количество сахара. Вместо него ешьте мед. И важно пить побольше чистой воды. Подросткам - не менее литра воды в день. Треть из выпитого могут представлять соки и чаи, но не более. А еще лучше - литр чистой негазированной воды, а сверх - и все остальные.

Чтобы улучшить аппетит, надо больше двигаться на свежем воздухе ".

gazeta.ua