Как вывести камни из желчного пузыря

Камни в желчном пузыре и протоках возникают почти у 15% людей. У женщин они встречаются в три раза чаще, чем у мужчин.

— Чаще всего формируются холестериновые камни (80%), — объясняет Алексей Кожевников, 30 лет, заместитель директора столичного Центра гастроэнтерологии. — Еще по 10% приходится на пигментные: черные — в желчном пузыре, коричневые — в протоках.

Появление песка и камней в почках нефрологи объясняют отложением солей. Чаще всего образуются кальциевые (70%), их можно раздробить и вывести из организма без операции.

— Из желчного пузыря без оперативного вмешательства можно вывести только холестериновые камни до 8 миллиметров, — говорит Евдокия Вакуленко, 68 лет, заведующая отделением гастроэнтерологии Киевской областной больницы. — Обычно их год-два расщепляют препаратами с кислотами. Что же касается лечения травами (ромашка, кукурузные рыльца, шиповник) — это лишь профилактический метод, который помогает предотвратить образование камней.

gazeta.ua