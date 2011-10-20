В Афинах неделю не вывозят мусор

Утром на улице греческой столицы Афины вышли тысячи демонстрантов. Магазины, небольшие киоски, банки и офисы закрыли на два дня. В больнице принимают только с тяжелыми травмами. Не работает железная дорога, службы такси и городской общественный транспорт.

- Уже около недели никто не вывозит мусор. Коммунальщики не имеют стимула работать.Чтобы хоть как-то бороться с вонью возле дома, вывозим мусор за город, - говорит жительница Афин 32-летняя Мари. - Сначала улице было почти невозможно ходить. Со временем нос привыкает к неприятному запаху. Здесь жить нереально. Хоть бери и беги за границу. Обещают уволить с работы.Говорят, места потеряют более 30 тысяч работников.

Государство планирует сократить расходы госбюджета на 28,5 млрд евро до 2015 года. Для этого предлагают повысить налоги, урезать зарплаты бюджетникам и сократить пенсии. Часть госработников уволят.Если эту программу примут, Евросоюз и МВФ предоставят Греции 12 млрд евро кредита. На сегодня внешний долг страны превышает 350 млрд евро.

Вопрос Греции рассмотрят на саммите "Большой двадцатки", который пройдет в начале следующего месяца во французском городе Канны.Мировые лидеры опасаются, что долговой кризис греков может подорвать стабильность валюты евро и распространиться на другие страны еврозоны. Больше всего это грозит соседним Италии и Испании.

gazeta.ua



