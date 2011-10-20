Суперполезные тыквенные семечки

В тыквенных семечках до 28% ценных растительных белков, до 46% жиров, нежная клетчатка, фитостерин, смолистые вещества. Они рекомендуются при дефиците фосфора, магния, марганца, железа, цинка, селена. В семенах тыквы есть также кальций, кремний, хром, кобальт, медь, каротин, фоллиевая кислота, витамины В1, В2, С, Е.

Пророщенные семена тыквы являются мочегонным средством. Они улучшают работу желудочно-кишечного тракта, нормализуют желчеотделение, активизируют водный и солевой обмен организма, повышают иммунитет, способствуют кроветворению, снижают уровень холестерина, активизируют работу сердца. Их рекомендуют для профилактики атеросклероза и гипертонической болезни.

Цинк, который содержится в ростках тыквы, необходим для нормальной работы мозга, положительно влияет на умственную деятельность человека, улучшает память, снижает утомляемость и раздражительность, нормализует сон.

Ростки получают из семян тыквы, аккуратно очищенных от твердой шкурки. Использовать их нужно на протяжении 3-4 дней после начала проращивания. Хранить в закрытой стеклянной посуде в холодильнике при температуре 3-5 градусов. Ежедневно промывать холодной кипяченой водой. Ростки тыквы можно есть отдельно или добавлять к любым холодным блюдам.