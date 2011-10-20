Народная медицина может убивать

Британские медики на днях опубликовали свое исследование, которое способно в корне перевернуть наши представления о народной медицине. Оказывается, лекарственные травы, которые многие люди считают панацеей от всех бед, приносят больше вреда, чем пользы. При этом речь идет вовсе не о частных случаях непереносимости

С каждым годом народная медицина становится все более популярной. Ее поклонники убеждены: если в Индии и Китае подобным образом лечились еще с незапамятных времен, то и нам, современным людям, такие лекарства не повредят. Поэтому всевозможные центры и кабинеты специалистов по травам множатся, как грибы после дождя.

Та или иная комбинация трав способна вылечить практически любую хворь, считают адепты нетрадиционной медицины. Однако доктор Питер Кантер и профессор Эдвард Эрнст из Университета Эксетера утверждают, что это не так, и подобная терапия может принести несоизмеримо больше вреда, чем пользы.

Коллеги едины во мнении о том, что страждущие чаще всего становятся жертвами мошенников: измученные хроническими болезнями люди цепляются за самые невероятные обещания и становятся легкой добычей шарлатанов.

Главная опасность использования лекарственных трав заключается в том, что районы, где их собирают, сильно загрязнены. Как известно, растения накапливают в себе все вредные выбросы и химические удобрения, принося в итоге пациенту не облегчение, а страдания.

В ходе своей работы ученые ознакомились с результатами более чем тысячи исследований, посвященных лекарственным травам. Большинство врачей признали, что эффект от использования отвара из трав и плацебо был практически одинаковым. В отдельных случаях при приеме плацебо улучшение наступало даже быстрее, чем при лечении травами.

Помимо того, что растения накапливают в себе вредные соединения, они и сами по себе далеко не всегда безопасны. Неправильная дозировка может нанести серьезный вред здоровью. Так, например, любители чая с мятой в один прекрасный день обнаруживают у себя растройство эрекции, а передозировка ромашки способна вызвать нарушения менструального цикла у женщин. Сок подорожника обладает способностью сгущать кровь, поэтому для людей с заболеваниями сердца он может в буквальном смысле оказаться губительным. А столь любимая многими крапива через два дня после сбора начинает вырабатывать токсические соединения.

Рынок лекарственных трав в Англии составляет порядка $4 млн, и так просто сдавать свои позиции акулы этого бизнеса явно не собираются.

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