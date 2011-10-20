Сверхурочная работа разрушает мозг
Риск рассеянного склероза
Сверхурочная работа увеличивает риск появления рассеянного склероза у 20-летних людей.
На работе мозга сказывается нарушение режима сна в связи из-за подработки во внеурочное время, установили шведские ученые.
В исследовании принимали участие люди 16-70 лет, которые рассказали о режимах своей работы и сна.
Выяснилось, что те, кто работал с 21.00 до 7.00 в возрасте до 20 лет, подвержены риску развития рассеянного склероза – заболевания, при котором поражается оболочка нервных волокон головного мозга и спинного мозга. В итоге снижаются зрение, интеллект.
Ученые объясняют, что сверхурочная работа нарушает биологический ритм, что приводит к снижению выработки гормона мелатонина и ослаблению иммунитета.
Так как мелатонин участвует в регуляции кровяного давления и работы клеток мозга, нарушение ритма нарушает работу центральной нервной системы.