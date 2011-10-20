Стресс на работе провоцирует рак груди у женщин

Женщины, испытывающие стресс на работе, имеют значительно больше шансов заболеть раком груди, выяснили ученые. Если работа морально изматывает, то риск этого недуга повышается на 30 процентов.

Результаты этого исследования, которое охватывает 36 тысяч женщин, опровергают предыдущие исследования, не выявившие связи между стрессом и раком груди, сообщает Daily Mail.

Ежегодно 44 тысячам женщин ставится диагноз "рак груди". 12 тысяч каждый год умирают от этого заболевания. Хотя смертность от него снижается, число заболевших постоянно растет уже несколько десятилетий. Причинами являются нездоровый образ жизни, плохая экология, алкоголизм, некормление детей грудью и поздние роды.

Новое исследование, которое будет опубликовано в ближайшем номере журнала Epidemiology, фокусируется на роли стресса. Оно охватило 36 тысяч шведских женщин в возрасте от 30 до 50 лет, которые работали на момент начала исследования в 1990 году. За здоровьем женщин наблюдали вплоть до 2004 года, когда у 767 из них был обнаружен рак груди.

Оказалось, что после учета других факторов, таких как алкоголизм, число детей, вес и возраст, риск рака груди возрастал примерно на 30 процентов у женщин, испытывающих стресс на работе.

Причина, по которой стресс может увеличивать риск рака, пока неясна. Предыдущие исследования говорят, что, возможно, увеличивается выделение гормона эстрогена, который может способствовать раку. Другая теория состоит в том, что стресс меняет поведение женщин, заставляя их вести неправильный образ жизни, курить, не заниматься спортом.

Исследователь Хана Купер из Лондонской школы гигиены и тропической медицины признает, что сложно объяснить результаты исследования и что в нем не учитывались другие источники стресса, например, в домашних условиях. Она также добавила, что стресс на работе фиксировался только в один период в жизни женщин.

Между тем, проведенное ранее исследование 7 тысяч женщин в Дании на протяжении 18 лет дало противоположные результаты: женщины, испытывающие много стресса меньше болеют раком груди.

Специалисты говорят, что необходимы новые исследование, прежде чем стресс окончательно можно будет включить в список факторов риска.

ФТnews

