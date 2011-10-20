Рисовая диета

Как утверждают диетологи, на рисовой диете можно очистить организм от шлаков. Ведь в ее основе - злак, известный своими адсорбирующими веществами. Рис способен выводить из организма соли, шлаки, другие вредные вещества. Более того, в 100 граммах вареного риса всего 109 ккал, то есть худеть на нем не только вкусно, но и сытно, поскольку можно позволить лишнюю порцию каши. Если продержаться на такой диете четыре-десять дней, можно сбросить от трех до семи килограммов.

Главное условие: готовить неочищенный рис и без соли и специй!

МЕНЮ ОДНОГО ДНЯ

Завтрак. Яблоко, 60 г риса со сметаной. Зеленый чай или настой трав. Обед. Овощной бульон,

150 г салата из овощей. Рис с зеленью и с оливковым маслом. Ужин. Овощной бульон. Рис с морковью и кабачком или с брокколи, приготовленный на пару.

РЕЦЕПТ НА ЗАМЕТКУ

Можно приготовить одно блюдо, которое более интенсивно очистит организм от шлаков и отложения солей.

По 2 ст. ложки промытого риса кладем в четыре стакана и заливаем холодной кипяченой водой. Держим в прохладном месте и каждый день меняем воду. На четвертый день рис из 1-го стакана промываем и варим без соли, снова промываем и едим на голодный желудок. Потом - 2 часа перерыв. В освободившемся стакане замачиваем свежую порцию риса. На следующий день едим рис из 2-го стакана... Желательно таким образом продержаться 14 дней.

e-news.com.ua