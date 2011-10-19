Перечная настойка улучшит кровообращение

Облысение ”помолодело”: по словам специалистов, в группу риска входит каждый третий мужчина 35–40 лет. Врачи-дерматологи корень проблемы советуют искать внутри организма. Основная причина облысения — гормональные расстройства и нарушения работы сердечно-сосудистой системы и селезенки. А также стрессы и неправильное питание.

— Какой-то универсальный совет дать тяжело, потому что лечение зависит от конкретного пациента, а причины у всех разные, — говорит главный врач Львовского областного центра здоровья Юрий Островерха, 55 лет. — Проще и дешевле всего обратиться к фитотерапии. Хорошо помогает спиртная настойка красного перца, если каждый вечер втирать ее в кожу головы. Она заставляет кровь приливать к коже и питает волосяные луковицы. Настойку можно заказать в любой аптеке, а можно приготовить самому. Залить этиловым спиртом 2–3 ложки молотого красного перца и настаивать несколько часов.

Увлечение импортными средствами, которые обещают быстрое восстановление волос, Юрий Островерха не одобряет. Говорит, что большинство из них или не действенные, или имеют кратковременный косметический эффект — смягчают и разрыхляют те волосы, которые есть, но не наращивают новых. Самый лучший из радикальных методов — вживление, но такую процедуру не каждый может себе позволить.

— К народной медицине у меня доверия больше, — говорит 48-летний львовянин Николай Слюзарь, — потому что вреда от этого нет никакого, а выходит дешевле, чем покупать новомодные средства для восстановления волос. Я уже несколько лет страдаю частичным облысением. Ежедневно смазываю волосы отжатым соком репейника и крапивы. Зимой храню сок в холодильнике.

Облысение темени предупреждает о риске сердечных расстройств

Такую тенденцию обнаружили врачи из Бостона. Они проанализировали записи в медицинских карточках 22 тыс. мужчин в возрасте от 40 до 84 лет. Оказалось, что люди, которые преждевременно теряют волосы, на 36% чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медики рекомендуют мужчинам, у которых начинает рано лысеть темя, следить за артериальным давлением и снижать уровень холестерина в крови.

gazeta.ua