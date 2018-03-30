Сколько весят токсины

Число обвиняемых по делу об ожирении человечества непрерывно растет. На скамье подсудимых - жиры, углеводы, гены, гормоны стресса и даже вирусы. Теперь обнаружен еще один виновник - токсины.

Природа снабдила нас мощной системой детоксикации. И основная работа происходит в печени: при помощи различных ферментов она перерабатывает токсины, попавшие в кровь, таким образом, чтобы вывести их из организма.

Вроде бы все идеально задумано, но на деле не всегда хорошо работает. Не у всех, особенно с возрастом, печень функционирует безупречно. Да и токсинов может оказаться слишком много (например, если человек питается преимущественно полуфабрикатами, курит или без меры использует бытовую химию). Пытаясь вывести токсины, организм задерживает воду. Образуются отеки, которые совсем не похожи на мешки под глазами или "подушки" на ногах, а выглядят как избыток жировой ткани.

Запертые в клетке

Итак, все ненужное и опасное организм растворил в жире и заблокировал в жировой клетке. Чтобы "опечатать" ядовитый запас, он закупоривает в этой зоне мелкие капилляры - в противном случае кровь и кислород вымоют токсины обратно. А для надежности еще и закрывает клетку перегородками из соединительной ткани. И вот они - лишний жир и целлюлит! Токсины в таких "хранилищах" могут лежать 8-10 лет.

К счастью, организм - система универсальная, и он сам может бороться практически со всем. Наша задача - ему помочь. В конце концов, лишний вес, как и любая болезнь, на 55% зависит от нашего образа жизни.

Тонкости похудения

Когда человек худеет (неважно, каким образом), то все, что накопилось в клетках, выходит в кровь. Именно поэтому тем, кто худеет без контроля врача, рекомендуют снижать вес не более чем на 0,5 кг в неделю. Соответствующее количество токсинов организм способен переработать и обезвредить сам, а вот при более быстрых темпах похудения может начаться интоксикация.

В любом случае, при похудении существенная нагрузка приходится на печень, поэтому надо ее максимально поддерживать, то есть не перегружать алкоголем, жирным и жареным (что вполне согласуется и с похудательным рационом), а если были проблемы с печенью, возможно, врач назначит соответствующий препарат.

Конечно, в идеале нужно провести полноценную детокс-программу, и не в салоне красоты, а в медицинской клинике. Но важно найти грамотного специалиста именно по детоксикации, который видит проблему комплексно. Сами по себе слова "детокс" или "очищение" в прайс-листе отнюдь не гарантируют грамотного подхода к проблеме.

Детоксикация знаний

Гидроколонотерапия приобрела сумасшедшую популярность именно как первое средство детоксикации и ключ к решению великого множества проблем, и в первую очередь - лишнего веса. К счастью, мода идет на спад, но мифы и заблуждения остаются. Что происходит на самом деле. В кишечник под давлением подают теплую воду. Она там моментально всасывается и тянет за собой в кровь те самые токсины из кишечника. Многих прямо на процедуре начинает знобить - и это признак интоксикации, а его порой подают как доказательство действенности метода…

Для реальной чистки кишечника используют так называемые осмотические вещества, которые, наоборот, вытягивают воду со всеми токсинами из тканей в кишечник и далее на выход. То есть, кроме всего прочего, нужны специальные препараты на основе солей, пробиотиков, витаминов, которые назначает только врач.

Второй важный момент медицинской детокс-программы - поддержание ферментных систем. Именно ферменты обезвреживают токсины и направляют их на выход. Баланс нужных ферментов можно восстановить с помощью определенных витаминов и микроэлементов. Подбор их строго индивидуальный, использовать их надо очень точно, поэтому без специалиста не обойтись.

Законы чистоты

В принципе освободиться постепенно от токсинов, запечатанных в жировые складки, а главное - не накапливать их, помогают простые вещи:

Баня. Только температура должна быть невысокой (40-60С). И конечно, обильное питье после!

Ванна и душ. Очищение кожи помогает выводить токсины. Плюс один-два раза в неделю скраб для тела, лучше натуральный - кофейная гуща, овсяные хлопья, сейчас в моде подобные рецепты.

Физическая нагрузка. Не силовая и не чрезмерная, но обязательно динамичная, чтобы мышцы сокращались. Ходьба, бег, плавание отлично выводят жидкость вместе с токсинами.

Продукты, богатые клетчаткой (овощи, злаки, фрукты). Она неплохо связывает накопившиеся в организме вредные вещества.

Больше простой воды. С ней через почки выходят водорастворимые токсины.

Свежий воздух. Легкие тоже выводят токсины, именно поэтому важное значение в восточных техниках придают дыханию и дыхательным гимнастикам.

Если отравляющие вещества продолжают поступать, а обезвредить их и вывести система детоксикации по-прежнему не успевает, организм начинает их складировать. Буквально распихивать по относительно укромным местам, чтобы не мешали жить. Для этого используются ткани, без которых теоретически можно бы и обойтись, - например, жировая. В обмене веществ она не играет решающей роли, а так как большинство токсинов жирорастворимы, жировая клетчатка для них - отличное хранилище.

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