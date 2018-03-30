Травы "для настроения" и душевного здоровья

Перепады настроения - совершенно обычное явление для нас, ничего ненормального в них нет. А если мы говорим еще и о женщинах, то это, скорее, даже не аномалия, а норма.

Как с этим бороться? Стоит ли списывать дамские капризы на магнитные бури или особо "психически неуравновешенные" деньки?

Возможно. Но есть и предложение - не искать причину, а придумать средство, как справиться с результатом.

Мы предложим вам несколько совершенно безобидных средств, полезных для успокоения ваших нервишек и просто необходимых для отличного настроения!

Мелисса Мелисса - хорошо всем известный антидепрессант.

Болит головушка? Или, может, спать перестали - переутомились/перенервничали/влюбились в конце-концов?

Заварите себе мятный чай и наслаждайтесь гармонией и расслаблением.

Кстати говоря, немецкие монахи, спасибо от лица всех меланхоликов (!), придумали чудо-рецепт из лимонный мяты.

•10 г мелиссы (сухой)

•1 л водки

•1 г измельченного корня дягиля

•щепотка молотого мускатного ореха

•кожура 1 лимона

•несколько растолченных семян кориандра

•1-3 бутончиков гвоздики.

Все ингредиенты перемешайте и настаивайте в течение 2-х недель. После того, как процедите настойку через ткань или марлю, можете добавлять это "снадобье" в чай. Забудете о плохом настроении и мигренях - по крайней мере, в 18 веке помогало!

Зверобой

Самый основной, пожалуй, натуральный антидепрессант.

Зверобой обычно назначают или рекомендуют тем людям, кто склонен к депрессиям, кто частенько находится в тревоге, кто переживает по каждому пустяку и легко может потерять спокойствие и здоровый сон.

Этот транквилизатор абсолютно безопасен в применении - ни о каком привыкании речи идти не может. Кроме того, настойку зверобоя можно пить даже больше одного стакана в день. Так что, чувствуете, что с настроением плохим вы вот-вот не совладаете - термос с вкусненьким отваром подмышку и вперед куда-нибудь на пляж!

Боярышник

Для тех, кто очень уж беспокоен и без переживаний уже вряд ли может представить свое существование, боярышник - отличное решение!

Плоды боярышника полезны также и сердечникам. Он нормализует ритм сердечка, более того, урегулирует ваше давление. Что уже говорить о настроении - с настойкой боярышника (1 ложка боярышника + 1 стакан воды) вы забудете о тревогах и прочих ненужных вашему настроению неурядицах.

Розмарин

Очень популярное растение. Известное, пожалуй, больше как кулинарное, нежели лекарственное.

Вообще, его можно смело назвать универсальным помощником. Розмарин печется не только о вашем настроении, но об общем самочувствии и состоянии организма в целом.

Свежий камфарный аромат розмарина напомнит вам море. Уже одно это стоит гармонии!

Ранее розмарин часто использовали в религиозных обрядах - духов изгоняли, представьте себе, именно этим растением. А в некоторых странах его дарили молодым на свадьбу.

Ваше сердечко будет радо розмарину, не сомневайтесь - забота будет эффективной и ласковой.

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