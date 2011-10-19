В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в южной части Ирана, сообщает РИА «Новости» со сcылкой на сайт Геологической службы США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к северу от города Лар (провинция Фарс). Очаг землетрясения залегал на глубине 40,3 километра. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Иран входит в десятку самых сейсмоопасных районов земного шара, здесь почти каждые десять лет происходит землетрясение магнитудой более 7,0. Землетрясение магнитудой 6,3 в городе Бам в декабре 2003 года стало причиной гибели более 31 тысячи человек, около 42 тысяч получили ранения. Древний город Бам, а также знаменитая крепость были разрушены почти полностью.