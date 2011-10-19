Маски из творога - для молодости лица

Актриса Лариса Кадочникова каждое утро делает маски из творога и сметаны. Это позволяет сохранить кожу в прекрасном состоянии и избежать походов к косметологу.

Об этом она рассказала корреспонденту Gazeta.ua во время интервью.

"Беру базарный творог и такую же сметану. Смешиваю до однородной массы. Туда обязательно добавляю несколько капель оливкового масла. Можно также капнуть немного лимонного сока, шиповникового сиропа или вбить один желток с перепелиного яйца. На лице такую маску держу 20 минут. Затем смываю теплой водой и наношу увлажняющий крем", - рассказала она.

"Такие маски делаю каждый день уже 35 лет. Такая простая процедура помогает коже сохранять хороший вид. Говорят, этим рецептом пользовалась даже английская королева", - добавила 74-летняя Лариса Кадочникова.

Творог актриса посоветовала покупать только на базарах.

"Магазинный творог для такой маски не подойдет. Эффект будет только от домашнего творога. Посмотрите на женщин, торгующих молочной продукцией. У них кожа нежная, гладкая, имеет нежный цвет и румянец", - отметила она.

Также Лариса Валентиновна рассказала, что иногда протирает лицо льдом с цветами сирени.

"Весной закладываю цветы сирени в формочки, заливаю водой и ставлю в морозилку. Утром мажу этими кубиками лицо, руки и ноги. Лед позволяет держать кожу в тонусе, а цветы освежают", - отметила актриса.

gazeta.ua