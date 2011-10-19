Число жертв наводнений в Гватемале достигло 35 человек

В результате наводнений, вызванных ливнями, в Гватемале за последнюю неделю погибло по меньшей мере 35 человек. Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили представители Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий, которые указали, что в результате удара стихии в разной степени пострадало около 500 тыс. человек.

Из опасных районов страны эвакуировано 23 тыс. гватемальцев, 12,7 тыс. граждан размещены во временных убежищах. До сих пор числятся пропавшими без вести шесть человек.

Стихия нанесла ущерб более 4,5 тыс. жилым домам, половина автомобильных дорог в Гватемале сильно повреждены. Наводнения уничтожили сельскохозяйственные посевы на больших площадях.

В разных районах Гватемалы продолжаются спасательные работы. По прогнозам метеорологов, со среды интенсивность дождей на территории страны значительно снизится.

