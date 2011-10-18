Витамин D запускает иммунитет

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что ключевую роль в запуске иммунитета и борьбе организма с инфекциями играет витамин D.

В ходе исследования ученые изучали механизмы, которые управляют способностью иммунной системы бороться с патогенными микроорганизмами. Эксперименты подтвердили, что достаточное присутствие витамина D сокращает на 85% концентрацию колониеобразующих бактерий туберкулеза в клетках-макрофагах. Витамин D активирует процесс объединения клеток иммунной системы для уничтожения инфекции, потому механизм работает не только с туберкулезом.

Также обнаружено, что с витамином D связан как врожденный, так и приобретенный иммунитет.

likar.info