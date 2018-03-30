Часто болеете? Лечите позвоночник!

Стройное телосложение - это, конечно, красиво. Однако очень ошибается тот, кто связывает хорошую осанку тела лишь с привлекательным видом человека. Ведь от линии позвоночника непосредственно зависит наше здоровье.

Практика показывает, что дегенеративные изменения в позвоночнике влекут разные серьезные болезни. Кроме того, они становятся причиной душевного дискомфорта (раздражительность, страхи, грусть, тоска и тому подобное). А правильно сформированный позвоночник - предпосылка нормального функционирования внутренних органов и нервной системы.

Канал позвоночника - это футляр спинного мозга, его отростки (корешки нервов) выходят между позвонками и направляются к разным органам и системам, таким образом, позвоночник контактирует с ними и влияет на их функции.

Да, с остеохондрозом шейного отдела позвоночника связывают головокружение, особенно во время поворота головы в сторону, шум в голове, ухудшение слуха и зрения, боль в шее (шейный радикулит) и тому подобное.

При дегенеративных изменениях в 6-7-ом шейных и 1-м грудном позвонках появляются онемение в пальцах рук, атрофия мышц рук, боль во время движений рук.

Первый-пятый грудные позвонки связаны с органами грудной клетки. В случае остеохондроза грудного отдела позвоночника больные могут жаловаться на боль в области сердца. Причиной этого неприятного ощущения в действительности является левосторонняя междуреберная невралгия. Это подтверждается и болью во время нажатия в местах выхода корешков нервов на уровне 2-4-го между ребер слева от позвоночника.

К сожалению, нужно отметить, что портить свой позвоночник большинство начинает еще в детском и юношеском возрасте, а заканчивают этот процесс во взрослом. Это частично предопределено современным стилем жизни. В наше время молодым людям приходится годами сидеть над книгами, а старшим сидеть или стоять на работе (неподвижно, склонив голову, дома перед телевизором или компьютером и тому подобное).

Такая работа с долговременным наклоном головы сжимает межпозвонковые хрящевые диски и сосуды, в результате чего ухудшается кровоснабжение позвоночника. При этом при условии недостаточности движений в позвоночнике возникают дегенеративные изменения, на позвонках откладываются соли. Межпозвонковые хрящевые диски сплющиваются, деформируются.

Таким образом, развивается остеохондроз с деформациями в нижнем и верхнем отделах позвоночника такой степени, которая может со временем быть выраженной, вызывать появление горба.

Различаются три типа искривлений позвоночника: боковые (сколиоз), назад (кифоз) и вперед (резко выражен лордоз).

Как не допустить или избавиться от сутулости

1. За столом не сутулиться, сидеть с прямой спиной, прижимаясь к спинке стула. От глаз к книге, которую держите в руках, должно быть не меньше 30 см.

Книгу лучше читать на специальной подставке с наклоном 40-45 градусов.

2. Когда сидите за столом или перед телевизором, не кладите ногу на ногу, потому что при этом утруждается кровообращение в ногах. Сидя долго за столом, периодически двигайте ногами. Через каждые 30-45 минут, если есть такая возможность, встаньте, подвигайтесь.

3. После работы вечером рекомендуется выполнять упражнения, которые помогут разгрузить позвоночник от его дневного напряжения. Одним из упражнений должна быть йоговская "кобра": лежа на животе, поднимаете ровные ноги и голову, глядя на потолок.

4. Ежедневно делать утреннюю гимнастику.

5. Академик Норбеков утверждает: если ежедневно выполнять физические упражнения для позвоночника, можно возобновить межпозвонковые диски, уменьшить проявление остеохондроза, увеличить гибкость позвоночника, а вместе с тем улучшить осанку своего тела и самочувствия. Он предложил упражнения для тренировки и омоложения позвоночника.

Они базируются на следующих движениях: растягивание-взимание, сгибание-разгибание, скручивание-раскручивание. Таким образом, с помощью упражнений происходит массаж дисков, хрящей, а также прилегающих связок, суставных сумок. Они лучше снабжаются кровью, становятся эластичными, меньше стареют и постепенно вылечиваются. В процессе тренировки межпозвонковые диски утолщаются и позвонки рассовываются на свое естественное место.

Вы можете "вырастить" себе молодой гибкий позвоночник независимо от того, сколько вам лет. Для этого только нужно не лениться, проявить волю и настойчивость, и вы обязательно достигнете своей цели. Растягивая позвоночник, мы улучшаем функции всех внутренних органов и свое здоровье.

Упражнения для позвоночника по методике Норбекова

Эти упражнения для шейного и верхнего отделов позвоночника помогут предотвратить сутулость, если же она уже есть, "ликвидировать" ее. Каждое упражнение повторяется 10-15 раз.

І. Шейней отдел позвоночника

1. "Чистка перышка". Подбородок тянем к грудине в направлении пупка, голова идет за подбородком. Шея чуть-чуть напряженная. Птичка чистит перышко.

2. "Черепаха". Голову тянем вверх, плавно отбрасывая назад, и затылком касаемся спины. В такой позиции голову втягиваем в плечо по вертикали. После этого плавно наклоняем голову вперед, а подбородок, прижимая к грудине, тянем в направлении пупка.

3. Наклоны головы вправо и влево с фиксацией плеч (плечи абсолютно неподвижны). Пытаемся ухом притронуться плеча.

4. "Собачка смотрит на хозяина". Во время выполнения подбородок возвращается в сторону и вверх. Сначала вправо, потом влево. Собачка прислушивается к словам хозяина. Упражнения выполнять в трех вариантах:

- голова поставлена ровно;

- голова наклонена вперед;

- голова отброшена назад.

5. "Сова". Взгляд ведем вправо или влево, а за ним возвращаем голову так, чтобы увидеть, что есть сзади нас (сколько сможете).

6. "Тыква". Круговые движения головы, которые совмещают все предыдущие упражнения. Шея - хвостик тыквы. Упражнения делать без перенапряжения, но с достаточным усилием мышц шеи. Выполняем последовательно усвоенные элементы упражнений: притискиваем подбородок к грудине, достаем ухом до правого плеча, тянем голову вверх, отбрасывая затылок к спине, втягиваем голову и достаем ухом левое плечо и опять повторяем. Упражнения шеи тренируют вестибулярный аппарат и таким образом снимают головокружение. Это особенно важно для тех, кто закачивается в транспорте. Улучшается кровообращение между шейными позвонками, рассасываются соли на позвонках, возобновляется гибкость шеи.

Верхнегрудной отдел позвоночника

1. "Нахмуренный ежик". Плечи вперед, подбородок притискиваем к грудине и тянем его в направлении пупка. Руки перед собой (ладони охватывают локти). Поясница неподвижна, плечи направляем вперед.

Верхняя часть позвоночника должна прогнуться, как лук. Представим себе, что на спине у нас от шеи к лопаткам выскочили иглы, ежу что-то не нравится и он наежачился.

К обратному движению переходим без остановки, голову отбрасываем, затылок направляем к спине. Голову тянем вниз и одновременно возводим лопатки за спиной. В этом положении пытаемся прогнуть верхнюю часть позвоночника.

2. "Весы". Ладони кладем на плече. Переменно одно плечо идет вверх, второе - вниз. Голова немного наклоняется в ту же сторону. Прогибаем позвоночник верхнегрудного отдела и стараемся с каждым разом хотя бы на сантиметр увеличить прогиб. Дышим свободно.

3. Поднятие и опускание плеч. Голова неподвижна, спина прямая, руки по швам.

Через 5-6 движений их амплитуда увеличивается.

4. "Паровозик". Руки вдоль тела. Представим себе, что наши плечи - колеса. Постепенно увеличим размах круговых движений. Один оборот "колеса" за секунду.

5. Наклон влево и вправо (руки по швам).

Руки от тела не отрываем, сначала с натугой тянем их вниз. Суть упражнения в том, что при фиксации рук в положении "по швам" сгибается верхняя часть позвоночника. Во время наклона делаем выдох, возвращаясь в исходное положение - вдох.

6. "Пружина". Позвоночник прямой, копчиком делаем движение, будто зачерпываем воду, и фиксируем в этом положении. В такой позиции (таз неподвижен):

а) сжимаем позвоночник, как пружину;

б) растягиваем позвоночник.

7. "Скрутка". Позвоночник, кроме верхнего грудного отдела, неподвижный. Кисти рук на плечах, смотрим прямо перед собой. В этом положении пытаемся возвращать неотфиксированную часть позвоночника вправо и влево, с каждым разом нужно пытаться продвигаться чуть дальше.

ДИЕТА ДЛЯ СКЕЛЕТА

СОСТАВНЫЕ МЕНЮ

Желательно сбалансировать пищу по составу белков, углеводов, витаминов и жидкости, и нейтрализовать заболевания, которые нарушают процесс пищеварения.

Садитесь есть всегда в одно и то же время. Сверять время завтрака, обеда и ужина необходимо только по часам, а не по промежуткам, которые возникают между работой и досугом. Перерывы между употреблением пищи должны не превышать пяти-шести часов. Вечером вставайте из-за стола за три-четыре часа перед сном.

Восточная мудрость "Завтрак съешь сам, обед разделы с другом, а ужин отдай врагу" значит: во время завтрака и обеда съедать две трети суточного рациона, а во время ужина - треть, которая осталась. Для опорно-двигательного аппарата лучше, если мясо, животные жиры и другие продукты высокой биологической активности употреблять в первой половине дня.

Ваши основные продукты питания - это слегка проваренная печень, сырые овощи и фрукты, зимой - в квашеном виде. В этом же списке - лук, чеснок, хрен, капуста, укроп, очень полезные плодово-ягодные соки, если они не консервированы. Каждый отдельно и смеси соков. Животворные коктейли пейте ежедневно и столько, сколько душа пожелает.

Для профилактики мочекаменной болезни урологи советуют выпивать не менее как полтора литра жидкости в день. В нашем случае жидкость - важнейший компонент лечения, поэтому планку следует поднять до двух-двух с половиной литров.

Не только в период активного лечения остеохондроза, но и после него ограничивайте себя в употреблении мясных наваров, бараньего и говяжьего жира. Особенно не увлекайтесь языком, почками, легкими. И не забывайте, что малина, брусника, ежевика, салат, ревень, грибы, горчица, горький и сладкий перец принадлежат к блюдам и приправам, без которых желательно обойтись. Так же, как без какао, кофе и чая.

Раз и навсегда вычеркните из меню концентрированные мясные бульоны, студень, все виды консервированных и копченых мясных и рыбных продуктов, включительно с колбасой, твердым сыром (голландским и подобными), гороховые супы и каши, рафинированные продукты, шоколад, шоколадные конфеты и торты, крем, сдобу, сухие и крепкие вина, особенно - шампанское, газированные прохладительные напитки... Все они для вас не существуют, забудьте! В случае заострений этот реестр придется расширить за счет тех блюд и продуктов, которые изредка можно себе позволять употреблять.

Антиостеохондрозная потребительская корзина

Основа суточного рациона. Говядина, телятина, крольчатина, курятина (без кожи), нежирная свинина - 200-250 г; рыба или рыбное суфле - 200 г; мясной сыр, лучше домашний, - 200-250 г.

Витамины. Яблоки, груши, апельсины, лимоны, персики, абрикосы, сливы, вишни, черная и красная смородина, крыжовник, айва, шиповник, облепиха, бузина, калина, барбарис, боярышник, черника. Спустимся на землю и продлим: морковь, свекла, белокочанная капуста, лук, чеснок, кабачки, огурцы, помидоры, картофель, петрушка, укроп, редька черна. Все это разнообразие и разнотравье годится в сыром виде, для приготовления компотов, желе, овощных салатов, рагу, винегретов, овощных котлет и овощных гарниров. И соков. Витамины в естественной "упаковке" можно и нужно класть в рот перед едой, во время еды и после еды. В разгрузочные дни - вместо еды, они - основа разгрузочной диеты.

Крупы. Рис, гречиха, геркулес, саго, перловка, манка, макароны и вермишель. О пшене вспоминайте как можно реже. Горох, надеюсь, запомнили -- совсем изымите из меню.

Что из круп готовить? Супы и пудинги, гарниры и каши, бабки. У людей пожилого возраста манная или перловая каши, вермишель и макароны должны потеснить в рационе хлеб. В случае избыточной массы тела о хлебе и макаронных изделиях лучше не вспоминать.

Яйца. Не научились пить сырыми - и не нужно. Вкрутую сваренное - именно то, что нужно. Подходят яйца также как приложение к блюдам и салатам.

Молоко. Свежее и кипяченое, некислый мягкий сыр (домашний), простокваша, ряженка, сливки, сметана, ацидофильное молоко, йогурт, молочные приправы, сыворотка. Все-все годится, если не в переохлажденном виде. Плавленые сыры, такие как "Янтарь" или "Виола" - без ограничений, а твердые - в любом случае!

Жиры. Натуральные - лучше. В первой половине дня на сале, свином жире, масле готовят блюда или мажут их на хлеб. На рафинированных маслах - подсолнечной, кукурузной, оливковой, хлопковой, облепиховой - готовят завтраки, обеды, ужины, ими же сдабривают салаты. В случае обострения заболевания и людям пожилого возраста жиры животного происхождения заменяют диетическими маргаринами, можно и костным жиром, но не чаще двух раз в месяц.

Соусы. На овощном отваре, на основе помидоров (свежих или томатного сока) - сметанные, сливочные, сметанные со сливочным маслом.

Пряности. Чеснок, лук (в случае не восприятия - выдержанные на протяжении 15-20 минут в сыворотке), лавровые листья, хрен.

Закуски. Салаты из огородных и дикорастущих растений, винегреты, постная рыба в желатине. И капуста! Квашеная, свежая, политая маслом, - любая!

Напитки. О крепком чае - забудьте. Ваш напиток - едва-едва подкрашенная вода, да еще и с молоком. Или суррогатный кофе, также с молоком. Без ограничений - натуральные соки и коктейли из них, кисели, компоты из свежих и сушеных фруктов и ягод, многообразный морс. И - минеральная вода, лучше - столовая ("Боржоме", "Лужанская" и тому подобное), которая должна постоять без закрутки, чтобы вышел газ. В случае сниженной кислотности желудочного сока желательно за полчаса до еды выпивать пятипроцентный теплый раствор меда.

Завтрак, обед, полудник, ужин. До и после

Ученые давно пришли к выводу, что рациональное питание и чистая вода обеспечивают продолжительность жизни лучше, чем все лекарства вместе взятые.

Вы - "жаворонок", привыкли просыпаться в шесть утра? Прекрасно. Умылись, сделали зарядку и минут за 15-20 к завтраку съешьте пару яблок. Или фруктово-овощной, фруктовый салат с чесноком, сливками и сыром. Во время завтрака приучите себя съедать 100-150 г отваренного мяса с сытным гарниром. Не лезет в горло - добавьте приправу или хрен. Запейте компотом или слабым чаем, заешьте черным хлебом с маслом. Ну и, как мы с вами договорились, во время и после завтрака не забывайте о фруктах.

На второй завтрак - часа через 3-4 - достаточно немного утолить голод сладким салатом, бутербродом с маслом и мягким сыром, одним яйцом, помидорами и огурцами. На десерт - коктейль из соков.

Обед, а его время наступает через 6 часов после первого завтрака, состоит минимум из четырех блюд: суп, тефтели с гарниром, сыр со сметаной, суррогатный кофе, хлеб с маслом. Опять же со свежими овощами и фруктами.

Часа за 2-3 до обеда не помешает сделать перерыв на полудник. Фруктово-молочный кисель, сырная бабка, стакан горячего напитка из мелиссы, мяты или крапивы.

И, наконец, ужин. Его время наступает не позже как за 5-5,5 часов после обеда. И запомним - за несколько часов до сна. Здесь уже, если зразы, то морковные, манная каша с маслом, стакан фруктового сока.

Количество и насыщенность блюд обратно пропорциональны возрасту. Чем человек старше, тем меньше ему нужно еды. Однако он должен употреблять пищу чаще.

РАДИКУЛИТ: КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ И ЕГО ЗАОСТРЕНИЕ

1. Три английских "НЕ": НЕ спешить, НЕ нервничать, НЕ носить тяжелое. Об этих запрещениях не помешает помнить и при других обстоятельствах.

Нас, конечно, больше касается совет относительно тяжелого. Заметим: поднимать и держать груз на протянутых руках не только неудобно - это может пагубно влиять на позвоночник. Для тренированного спортсмена оторвать ребенка от пола таким движением - просто удовольствие. Для остальных родителей - прямой путь к хроническому заболеванию. Когда уже пришлось помогать носителю, распределяйте груз симметрично, не пытайтесь нести, по очереди меняя руки.

2. Поменьше сидеть! Особенно в первые четыре-пять месяцев после устранения болевого синдрома. Или стоять, или лежать. Не грех воспользоваться опытом чиновников позапрошлого столетия: они не стеснялись работать, опираясь на стояк (конторку) - берегли позвоночник!

3. Лучше присесть, чем наклониться. Даже если собираешь ягоды или спички из пола. Когда вы сгибаете спину на двадцать градусов, позвоночник держит мышцы. В случае увеличения наклона нагрузка приходится на связочный аппарат, а он у больного человека и без того плохо исполняет свои обязанности.

4. В первые месяцы после лечения не пренебрегайте лифтом, особенно, когда спускаетесь.

5. Внимание к обуви. У Ахилла наиболее уязвимым местом была его, ахиллесова пята. Если бы в те времена носили обувь из синтетических материалов, вероятно, этому герою Троянской войны пришлось бы оберегать всю стопу. Любая женщина подтвердит, что обувь тесная или широкая, слишком жесткая или "каблучная" осложняет движения и больно отражается на позвоночнике и на его пояснично-крестцовом отделе. В случае проблем с позвоночником высота каблуков не должна превышать 1/14 длины ступни.

Следовательно, однозначный вывод: купив обувь, которая подходит ноге, вы гарантированно экономите на лекарствах.

6. Одежда. И она не настолько не важна, как может показаться. Юбки, брюки, джинсы, которые прилипают к телу, мешают нормальным движениям позвоночника, а, следовательно, кровообращению в нем. Не меньшими неприятностями угрожает пояс. О нем вообще желательно забыть и заменить его подвязками.

7. Переохлаждение. Избегайте его. В любом случае не сушите мокрую одежду теплом своего тела. Немедленно переоденьтесь в сухое.

8. Мебель. Для труда, отдыха - любая. Столы, кресла, стулья, постель. Примеряться к ним следует не менее старательно, чем к обуви или одежде.

И последнее. По своему негативному влиянию может перевесить остальные. Речь идет о лишней массе тела. Она приводит к смещению центра массы, следовательно, к перераспределению давления на позвоночник и межпозвонковые диски. Со всеми неприятными последствиями, которые отсюда выплывают. Тема, как говорят, заслуживает отдельного разговора. К ней мы непременно вернемся, и не один раз. А пока еще запомним: лишняя масса тела - это враг. Носить ее на шее совсем не обязательно.

Лечебная физкультура при нарушении осанки и сколиозах у детей

Основное значение в лечении сколиоза у детей имеют физические упражнения. Их разделяют на общеукрепляющие и специальные.

Комплекс специальных упражнений для ребенка должен разработать инструктор по лечебной физкультуре совместно с врачом-ортопедом. Поэтому перед тем, как начать самостоятельно заниматься с ребенком, обязательно посоветуйтесь со специалистом и только после этого начните занятие дома.

Предлагаем вам комплекс, который можно использовать в домашних условиях для детей с изъянами осанки и сколиозом первой степени.

1. Ходьба 10-15 секунд. При этом следите, чтобы ребенок имел правильную осанку, при необходимости напоминайте ему об этом.

2. Ходьба на носках, руки на поясе - 10 секунд.

3. Ходьба с высоко поднятыми коленями, руки на поясе - 15 секунд.

4. Исходное положение: ноги на ширине плеч, поднять прямые руки вверх, потянуться - вдох, наклониться, достав руками подлога - выдох. Повторить 4-6 раз. Проследите, чтобы во время выполнения упражнения ребенок прогибался в поясничном участке.

Для следующих нескольких упражнений нужна гимнастическая палка.

5. Исходное положение: ноги вместе, руки опущены, палку держать за концы перед собой. Отставить правую ногу назад - руки поднять вверх, исходное положение - руки вниз. Повторить упражнение с левой ногой. Следите, чтобы ребенок прогибался в поясничном участке. Повторить 6-8 раз.

6. Исходное положение: ноги вместе, руки опущены, палку держать за концы за спиной. Подняться на носки, отведя руки с палкой как можно дальше от поясницы, вернулись в исходное положение. Повторить упражнение 4-6 раз.

7. Исходное положение: лечь на спину, руки вдоль туловища. Согнуть в колене правую ногу и левой рукой подтянуть ее к животу. Дальше - тоже, поменяв руку и ногу. После этого - обеими руками подтянуть к животу обе ноги. Повторить 4-6 раз.

8. Исходное положение: лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища. Поочередно поднимать ноги вверх во время выдоха. Следите, чтобы ноги не сгибались в колене.

9. "Ласточка". Исходное положение: лечь на живот. "Оторвать" от пола грудь, руки, ноги - удержать такое положение 2-3 секунды. Повторить 4-5 раз.

10. "Бокс". Исходное положение: лечь на живот. Удерживая в напряжении верхнюю часть туловища, выполнить движения руками, имитируя боксерские. Повторить 7-8 раз.

11. Исходное положение: стать на колени, ступни вместе, руки вдоль туловища. Развести руки в стороны, левую ногу отвести в сторону. Повторить тоже с правой ногой. Выполнить 4-6 раз. Следите за осанкой.

А теперь пусть ребенок поднимется на ноги, расслабится и закончит комплекс спокойной ходьбой на протяжении 30 секунд.

Михаил Королюк, врач-вертебролог