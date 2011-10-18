Лечимся драгоценностями

Золото, серебро, камни — не просто украшения. Модные аксессуары могут не только дополнить образ, но и смягчить боль, взбодрить или успокоить и даже снять симптомы некоторых заболеваний. Причем лечебный эффект наступает без каких-либо сложных манипуляций с украшениями. Достаточно надеть на себя сережки, кольца, цепочки или просто посмотреть на них.

Золото в качестве лечебного средства использовали еще в глубокой древности. О силе этого металла писали в своих трудах мудрецы Китая, Египта и Индии. Древние врачеватели считали, что оно продлевает жизнь, укрепляет здоровье пожилых людей и приносит удачу. В трактатах аюрведы есть ссылки на то, что женщины, которые украшают себя золотом, легко вынашивают детей. Современные специалисты не берутся утверждать, что этот металл в одночасье может омолодить или повлиять на продолжительность жизни, но настоятельно рекомендуют его носить тем, у кого есть кожные заболевания. Также золотые украшения стоит надевать во время эпидемий гриппа. Ведь этот металл способен убить микроорганизмы. Если вам предстоит выступление перед большой аудиторией или разговор с начальством, обязательно наденьте золотую цепочку и кулон. Они помогут справиться с волнением и снимут стресс. Серьги из этого металла улучшают зрение. А кольцо может стать настоящим талисманом, которое принесет удачу, особенно в бизнесе. Если вы чувствуете, что сильно устали, появилась апатия и депрессия уже на подступах, просто возьмите в руки любое украшение из золота и подержите его какое-то время.

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Гранат улучшает кровообращение и благотворно влияет на иммунную систему.

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Рубин восстанавливает силы и память и благодаря своим антибактериальным свойствам защищает от инфекций.

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