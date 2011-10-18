Арктика тает на глазах
Будет полностью очищаться ото льда за летний сезон
Норвежский исследователь Эдмонд ХАНСЕН считает, что Северный Ледовитый океан сможет уже через 10 лет полностью очищаться ото льда за один летний сезон.
Как передает РИА «Новости», Э.ХАНСЕН и его коллеги с 1990 по 2010 год вели наблюдения за толщиной льда в проливе Фрама (между Гренландией и Шпицбергеном) с помощью погруженных на дно эхолокаторов - сонаров. Данные, собранные учеными, свидетельствуют, что толщина многолетнего льда постепенно падает и приближается к толщине однолетнего.
"Самый толстый лед почти исчез, и толщина многолетнего льда приблизилась к толщине, типичной для однолетнего морского льда. Мы приближаемся к состоянию, в котором условия будут достаточно благоприятны для того, чтобы большая часть арктического ледового покрова успевала растаять за одно лето", - говорится в анонсе к выступлению Э.ХАНСЕНА на семинаре 19 октября, опубликованном на сайте Норвежского полярного института.
Собранные учеными данные свидетельствуют, что с 2005 года толщина многолетнего льда в проливе Фрама снизилась на 35%. Если в 1990-е годы средняя толщина многолетнего льда в конце зимы составляла 3,4 метра, то в 2005 году она снизилась до 2,2 метра. По мнению исследователей, это говорит о том, что равновесие в Арктике сдвигается в сторону постепенного уменьшения мощности ледяного покрова.
До сих пор большинство ученых сходились на том, что лед сможет исчезать в Арктике летом к концу XXI века. Вместе с тем, директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир КАТЦОВ в сентябре 2010 года заявлял, что дрейфующие льды в Арктике могут полностью исчезнуть в летний период значительно раньше - не в конце, а уже во второй половине XXI века.
В начале октября немецкие ученые, вернувшиеся из 16-недельной экспедиции на судне "Поларштерн", заявили, что многолетние льды в центральной части Арктики почти исчезли, и их место занял "молодой", однолетний лед. Там, где раньше были многолетние льды относительно большой толщины (от двух до пяти метров), теперь преобладают тонкие однолетние толщиной около 90 сантиметров.